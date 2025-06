Fallece Anne Burrell, reconocida chef de Food Network, a los 55 años

El mundo culinario despide a una de sus figuras más queridas: Anne Burrell, chef, personalidad televisiva y autora, quien falleció este martes a los 55 años en su residencia en Brooklyn, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial divulgado por People.

La chef murió en su hogar en Brooklyn, Nueva York. Tenía 55 años (people.com).

En la declaración compartida con People, su familia expresó:

“Anne was a beloved wife, sister, daughter, stepmother, and friend — her smile lit up every room she entered. Anne’s light radiated far beyond those she knew, touching millions across the world. Though she is no longer with us, her warmth, spirit, and boundless love remain eternal”. (people.com)

Su trayectoria la convirtió en una figura emblemática de Food Network: comenzó como sous-chef en Iron Chef America, presentó exitosos programas como Secrets of a Restaurant Chef, e hizo historia como conductora del popular Worst Cooks in America (en.wikipedia.org).

Hasta el momento, la causa de su fallecimiento no ha sido divulgada. La familia ha solicitado privacidad mientras se coordinan los próximos pasos.

Biografía

Nacida en Cazenovia, Nueva York, Anne Burrell estudió en el Culinary Institute of America y se formó también en Italia, donde cultivó su amor por la cocina rústica.

Su carrera no solo brilló frente a las cámaras, sino también en los fogones de renombrados restaurantes de Nueva York, donde fue mentora de jóvenes chefs y promotora incansable del arte culinario.

