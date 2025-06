Egresado de la UPR de Río Piedras recibe beca para cursar estudios en la Universidad de Yale

Jorge Rosa Vidal, egresado del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), fue admitido a la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, donde iniciará estudios en el otoño próximo como beneficiario de la prestigiosa beca Hurst Horizon.

Rosa Vidal, quien completó en 2024 un bachillerato en Educación con una segunda concentración en Ciencias Políticas, fue admitido también a otras siete reconocidas escuelas de derecho en Estados Unidos: Harvard, Cornell, University of Chicago, Boston University, The George Washington University, Northwestern University y University of Michigan.

PUBLICIDAD

“Extendemos nuestras más cálidas felicitaciones a Jorge Rosa Vidal, quien representa con excelencia el compromiso académico y social de nuestra institución. Su logro reafirma la formación de primer nivel que reciben los estudiantes de la UPRRP”, expresó la rectora del Recinto de Río Piedras, doctora Angélica Varela Llavona.

Durante su formación universitaria, Rosa Vidal participó en el Programa PLUS de la Escuela de Derecho de la UPR, una iniciativa dirigida a estudiantes subgraduados interesados en continuar estudios jurídicos. También formó parte de un programa de orientación y preparación para solicitudes a escuelas de derecho coordinado por la Universidad de Harvard.

Natural de Bayamón y egresado de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS), Rosa Vidal agradeció el apoyo recibido de sus profesores y programas académicos durante su trayectoria en el recinto riopedrense. Su historia evidencia el impacto transformador de la educación pública universitaria y el alcance global del talento formado en la Universidad de Puerto Rico.

Rosa Vidal recordó con gratitud su paso por la UPRRP, incluyendo a la escuela UHS, y la forma en que profesores que conoció en la universidad le llevaron hasta donde se encuentra actualmente. “[Estoy] super agradecido con todos ellos (sus profesores). Me llevo un poco de cada una de las experiencias que tuve, … y pienso en pasar adelante lo mucho que recibí de ellos”, comentó.

Agradeció especialmente a los profesores Luis Cámara, Mayra Vélez, José Colón Morera, José Garriga Picó, Julio Rodríguez, María García Padilla, Maruja García Padilla, Marcelo Luzzi y Melody Fonseca por sus contribuciones en su desarrollo académico y profesional.

PUBLICIDAD

El bayamonés exhortó a los estudiantes que anhelen un camino similar a lanzarse a las experiencias, incluso cuando parecen difíciles. “Que algo sea difícil no es excusa para no intentarlo. Lo peor que puedes hacer es decidir no solicitar a un internado, no solicitar a una escuela. Toma trabajo, toma esfuerzo, toma sacrificio, pero como me decía mi papá, trabaja duro para que veas los frutos después.”, afirmó. “Trabajé duro y ahora puedo cosechar los frutos”, finalizó.

Este apoyo financiero cubre el costo total de matrícula, cuotas y seguro médico, y se concede a estudiantes admitidos que provienen de entornos de ingresos bajos o moderados, con el fin de eliminar barreras económicas al acceso a una educación jurídica de excelencia.