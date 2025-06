San Juan será sede de “Karmaval”, el festival que promueve salud física y mental

El festival de bienestar "Karmaval" regresa este verano con una propuesta enfocada en el cuerpo, la mente y el espíritu.

El evento se celebrará el sábado, 14 de junio de 2024, en la playa del Escambrón, en San Juan.

La jornada dará inicio a las 8:00 a.m. e incluirá clases magistrales, talleres, presentaciones y un mercado con productos naturales y orgánicos. La actividad busca fomentar prácticas como el yoga, la meditación y otras disciplinas relacionadas con el bienestar personal y colectivo.

Entre los recursos que participarán se encuentran instructores y profesionales locales como Zulyanille (Sport Coach), Lizelle Arzuaga (Yoga es Comunidad), Lidith Ramos (Forrest Yoga), Elizabeth Sola (Pilates Mat), Laura Leva (Tic Too Thai), y Erica Garcia Abergel (One Love, One Flow), entre otros. También se ofrecerán sesiones de reiki, actividades para niños, música en vivo y espacios educativos.

De acuerdo con sus organizadores, Carla Francesca y Franco Calero Font, la iniciativa busca reunir a personas interesadas en mejorar su calidad de vida a través de prácticas saludables.

“Puerto Rico necesita más espacios para el bienestar físico y emocional”, expresó Calero Font.

“Karmaval” es una producción de Consentido Mindful Marketing y Mundo Namaste, organizaciones que promueven estilos de vida conscientes en la isla.

Para detalles y actualizaciones, el público puede visitar @KarmavalPR en redes sociales.