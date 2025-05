VIDEO: Abuela denuncia discrimen contra su nieta en el Día de Juegos de la escuela

Una abuela denunció públicamente a la institución educativa de su nieta luego de que esta no fuera permitida entrar al Día de Juegos.

Eve Janet Figueroa narró a través de dos videos publicados en TikTok que su hija, madre de la menor, llegó cinco minutos tarde a la actividad. Según explicó, la madre de la niña regresó a su casa entre lágrimas, lo que llevó a Figueroa a comunicarse con una persona identificada como Brenda Serrano.

No se especificó cuál es el cargo de Serrano ni se reveló el nombre de la institución educativa.

“Tuve que llamar y pedir encarecidamente que dejaran entrar a mi nieta al Día de Juegos, porque es un día especial para ellas”, expresó Figueroa.

Según relató, Serrano le indicó en la llamada que no permitirían la entrada de la niña debido a que habían llegado tarde y que esa era “la norma y la política de la institución”.

“¿Mi pensar? Anteriormente llegó tarde y a mí eso no me interesa. A mí me importaba hoy, porque era su Día de Juegos, que era un momento importante para ella”, declaró Figueroa.

Ante la respuesta inicial, Figueroa solicitó hablar con alguna figura administrativa de la institución. Contó que logró comunicarse con un empleado identificado como “Jorge”, quien le indicó que primero debía revisar el expediente de la menor “para saber si la podían dejar entrar o no”.

Luego de esa llamada, Figueroa decidió llevar a su nieta a desayunar. Más adelante, volvió a comunicarse con la institución, y finalmente se le permitió a la menor ingresar al evento, pero con una condición: debía retirarse una vez terminara la actividad.

“Él (Jorge) indica que sí, que la podían dejar pasar, pero luego de la actividad se tenía que retirar. Y es así (mostró a la niña llorando en el asiento del pasajero) como sale la niña, porque una vez se acabó, ella se tenía que retirar”, detalló Figueroa.

La abuela expresó su comprensión hacia las políticas escolares, pero criticó la falta de flexibilidad en un momento que consideraba importante para la niña.

“Yo entiendo cada política, cada regla, cada norma de cada institución, pero hoy era un día especial porque era un Día de Juegos”, sostuvo.

Figueroa informó que tanto ella como la madre de la menor acataron la decisión de la escuela, pero decidió publicar el video para “dejar saber” que fue una situación incómoda para todas las partes involucradas.

“Fue una situación en la que me molesté mucho. Ya pasó, ya llevé a la niña al Día de Juegos, así que ya se fue atacada en llanto, porque así lo pidieron. Hay cosas y hay cosas, pero estamos bregando con una niña de tres años, que no entiende lo que pasó. Por esa razón esta que está aquí abogó para que pudiera estar en su Día de Juegos (...) Vendrán muchas más cosas por ahí”, concluyó en el video.

Posteriormente, publicó otro video donde reiteró que los retrasos previos de la madre se debieron a “situaciones con el carro o algo que sucedió, para que la niña llegara tarde”.

“Claro está, así es como ellos manejan las normas de la institución, y eso se les respeta, pero no hay concesión ninguna, no hay empatía con nadie, y tengo que decirlo. La tuvieron conmigo hoy por misericordia de Dios, porque yo se los pedí. Ya a la niña se le había mencionado y estaba bien entusiasmada con su Día de Juegos”, añadió.

En esta segunda parte, confesó además que, incluso antes del incidente, la menor llegó llorando a su casa porque no la habían dejado entrar.