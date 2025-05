Islas Vírgenes Británicas se preparan para recibir botes de Puerto Rico en “Xmas in July”

Lo que ya se ha convertido en el evento de cierre de verano en el Caribe, Xmas in July 2025, regresa este año a las Islas Vírgenes Británicas (BVI, en inglés) en lo que será su decimotercera edición el sábado, 26 de julio en la playa Pond Bay en Virgen Gorda.

Además de diversión en la playa, Xmas in July 2025 contará con la presencia de Beyond the Reef, una entidad benéfica de las Islas Vírgenes Británicas que se dedica a la educación y preservación del medio ambiente marino. Miembros de la organización estarán presentes en la actividad para ayudar en la venta de artículos a beneficio de la organización y para concientizar a los asistentes sobre la importancia de la conservación del ambiente marino.

“Llevamos 13 años haciendo esta actividad, que es el único evento náutico playero en su clase que se hace en las BVI y el evento náutico de cierre de verano más grande en el Caribe”, dijo Wally Castro, propietario de Wally Castro Marine y organizador del evento. “Xmas in July es un evento que contribuye al deporte de la navegación y a la economía, tanto en las BVI como en Puerto Rico. Este tiene una fanaticada que anticipa su llegada todos los años y ha creado lazos de hermandad entre las Islas”.

El Xmas in July 2025 tendrá una oferta musical variada, con la banda Xtreme Band de BVI, y las bandas The Parachutes, una banda tributo a Coldplay, y La Vecina de Puerto Rico.

Al igual que en años anteriores, los asistentes podrán comprar artículos oficiales del evento como las camisas protectoras (rash guards) oficiales del Xmas in July 2025, la gorra oficial y un tumbler para poder consumir bebidas en el “Xmas in July Beach Open Bar”. La mercancía estará disponible el día del evento y en su página web, www.xmasinjulyparty.com.

Nuevamente, los organizadores del evento donarán un 15% de los recaudos de la venta de los tumblers a Beyond the Reef para apoyar su misión educativa y conservación del ambiente en las BVI.

“Estamos ansiosos de darle la bienvenida nuevamente al Puerto Rican Navy para que disfruten de nuestra playa, nuestras bellezas naturales, nuestras hospederías y por supuesto, la fiesta de playa más divertida del Caribe”, dijo Clive McCoy, el director de turismo de las Islas Vírgenes Británicas. “Además de resaltar a nuestro Territorio como el mejor destino para la navegación, este evento cuenta con la colaboración de la Policía, nuestras clínicas de salud, los servicios de emergencia y del servicio de búsqueda y rescate de las Islas Vírgenes para velar por la seguridad y bienestar de los asistentes”.

Xmas in July, una colaboración entre Wally Castro Marine, Marcos Rivera y la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico, les ofrece a los visitantes del destino una experiencia única en un ambiente festivo y veraniego lleno de música y sorpresas. La actividad no solo atrae a visitantes que navegan desde Puerto Rico en sus botes, sino también a los que deciden tomar vuelos hasta las BVI, quedarse en una de las muchas hospederías que ofrece el territorio, y utilizar los ferries para llegar hasta Pond Bay. Muchos otros alquilan su propia embarcación para recorrer el destino.

Durante este evento familiar, los invitados pueden ver cientos de barcos juntos disfrutando de una fiesta en la playa con música en vivo con bandas de las BVI y Puerto Rico, además de comida y bebidas de restaurantes locales. Xmas in July también crea un impacto a nivel local, retribuyendo a organizaciones sin fines de lucro y a la conservación del medio ambiente a través de diversas iniciativas durante el evento.

Además de Wally Castro Marine y Marcos Rivera, y la Oficina de Turismo de Islas Vírgenes Británicas, los auspiciadores del Xmas in July 2025 incluyen a Medalla, Michelob, Pepa, Whico: Whiskey + Coco, Más Miel Honey & Co., Boston Whaler, Riviera, Target, Puerto del Rey, Costazul, Magic 97.3, Popular Auto, Beyond the Reef, Pedialyte, Bitter End Yacht Club, Rosewood Little Dix Bay, Tito’s Vodka, Tequila 1800, Novaderm, BMedia, Smith Eyewear, Beribe Seltzer, CCT BVI y Virgin Gorda Yacht Harbour.

Los viajeros que necesiten ayuda para coordinar una visita a las Islas Vírgenes Británicas, sea para asistir al evento o simplemente disfrutar de unas vacaciones inolvidables, pueden comunicarse con la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico al (787) 721-2525 o enviar un correo electrónico a bvi@prlinksco.com. También puede conseguirnos en las redes sociales como Islas Vírgenes Británicas en Facebook y BVITurismo en Instagram.