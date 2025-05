Puerto Rico será sede de importante conferencia internacional sobre ambiente marino

La Sociedad Ambiente Marino (SAM) será anfitrión de, la cuadragésima primera edición de la Conferencia Científica de la Asociación de Laboratorios Marinos del Caribe (AMLC), que se celebrará del 2 al 6 de junio de 2025 en el Hotel Verdanza, en Isla Verde.

Bajo el lema “Caribbean Marine: Bridging Science and Society Toward a Resilient, Sustainable Future for a Changing World”, este evento reunirá a investigadores, educadores, estudiantes, profesionales y formuladores de política pública para abordar los desafíos más apremiantes que enfrentan nuestros océanos.

La AMLC fue fundada en Puerto Rico en 1956.

Durante la conferencia científica, se explorarán temas como Ecología de Arrecifes de Coral, Oceanografía, Gestión Pesquera, Contaminación Marina, Exploración y Economía Azul, Educación y Divulgación Científica, Áreas Marinas Protegidas, Alcance a la Comunidad y Ciencia Ciudadana, entre otros.

“Nos sentimos profundamente honrados de tener la oportunidad de traer este evento a la Isla del Encanto. Esta reunión no solo será una plataforma para el intercambio de conocimientos científicos, sino también un espacio fundamental para fortalecer los lazos entre estudiantes, científicos y gestores, fomentando la colaboración y el compromiso con la conservación marina en el Caribe, expresó el biólogo puertorriqueño Alex E. Mercado Molina, anfitrión de AMLC 2025.

Además, durante toda la semana se presentarán investigaciones de vanguardia, tecnologías innovadoras y soluciones prácticas para la protección de hábitats críticos como los arrecifes de coral, manglares, praderas marinas y el océano abierto.

“Es un honor para nosotros en la Sociedad Ambiente Marino ser los anfitriones de un evento que dio comienzo en nuestra amada Isla, atrayendo la oportunidad de nuevas colaboraciones y proyectos para el bienestar de nuestra región caribeña”, indicó Samuel Suleimán, director ejecutivo de la Sociedad Ambiente Marino.

“Es con gran entusiasmo que recibimos una conferencia científica con tan larga trayectoria como la AMLC, que comenzó en nuestro archipiélago, que regresa nuevamente a sus orígenes para hacer historia con un número récord de participación de expertos y jóvenes científicos que estarán compartiendo saberes en pro de la conservación del ambiente marino y los recursos costeros del Caribe”, concluyó Frances Candelas, presidenta de la Junta Directiva de la SAM.

Coincidiendo con la Semana de los Arrecifes de Coral, el miércoles 4 de junio se llevará a cabo una transmisión especial por Facebook Live en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA), en la que se ofrecerá información clave sobre la salud de los arrecifes y la importancia de su protección.

La Sociedad Ambiente Marino invita a toda la comunidad científica, educativa y ciudadana a participar en AMLC 2025, ya sea un día, dos o toda la semana. Para más información, pueden acceder a www.sampr.org.