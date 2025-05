Nadin Elías: la “mixóloga del café” que revoluciona la coctelería con expresiones líquidas

“Para mí, la coctelería es una emoción líquida. Cada cóctel tiene una historia, una textura o un recuerdo que quiero transmitir”, afirmó Nadin Elías, invitada especial de The Bars Show Puerto Rico 2025, el evento de bebidas más importante del Caribe.

Esta argentina radicada en Chile ha logrado lo que pocos: posicionar una identidad propia a través de la fusión del café de especialidad con la coctelería de autor, desafiando los moldes tradicionales del bar.

Elías es directora de Bar Academy Chile y fundadora de Artemisa Cocktail Bar, el primer bar chileno que une el café y los espirituosos en una experiencia multisensorial. “El café es origen, es identidad, es paciencia. En Artemisa, lo usamos como punto de partida para contar historias. Fusionamos el día y la noche, el amanecer y el atardecer, en una experiencia que no se parece a nada”, explicó a Sabrosía.PR

Su trayectoria comenzó en la formación profesional, educando a nuevas generaciones de bartenders y baristas. “He dedicado años a profesionalizar este oficio. Mi enfoque está en educar con propósito, integrar técnica con sensibilidad, y mostrar que la innovación puede ir de la mano con nuestras raíces”, compartió.

La propuesta de Elías no solo ha conquistado paladares, también abre caminos para una visión más diversa e inclusiva de la industria. “Claro que he enfrentado retos como mujer en este ambiente. Pero los transformé en motivación. En Bar Academy, trabajamos activamente para que más mujeres accedan a formación de calidad, y Artemisa, inspirado en una diosa guerrera, es un espacio que no teme ser diferente: sofisticado, sensible y fuerte”.

Su participación en The Bars Show Puerto Rico 2025 es una extensión natural de ese compromiso por educar y provocar. “Este tipo de eventos son clave para unir a la industria, compartir conocimientos y mostrar que se puede crear con identidad. Me entusiasma representar esa visión integradora donde educar, emprender y crear no son caminos separados, sino parte del mismo viaje”, expresó.

José Muñoz, uno de los organizadores del evento, destaca la importancia de figuras como Elías en este escenario internacional. “The Bars Show nace de la necesidad de educar tanto a consumidores como a profesionales, no solo para mantener nuestro sitial como mercado líder en el Caribe, sino para posicionar a Puerto Rico como una potencia mundial en turismo culinario”.

Por su parte, Joe Cabassa, educador en bebidas y fundador de la Academia de Whisky, añadió: “Nuestra expectativa es que tanto aficionados como expertos se sientan inspirados. Este evento es como un trade show (feria comercial), pero con un enfoque central en la educación, y Nadin es una voz clave en ese proceso”.

En su paso por Puerto Rico, Elías compartirá su metodología creativa y sensorial, abordando cómo se construye un cóctel desde una emoción o concepto. “A veces, empiezo por el nombre; otras, por un ingrediente local o una textura. La inspiración está en todo: en una conversación, en un recuerdo, en mis raíces. Lo importante es que el cóctel hable, que tenga alma”, dijo.

The Bars Show 2025

Se celebrará el 25 y 26 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El evento reunirá a profesionales de la industria de bebidas, marcas internacionales, dueños de bares, educadores y consumidores apasionados por el buen beber. Contará con más de 50 conferencias educativas, catas, exhibiciones interactivas, barras pop-up y espacios de networking.

Los boletos están disponibles en pietix.com y la programación completa puede consultarse en www.bars.show.