Daniel Ortega: De La Habana a los grandes escenarios de la coctelería

Desde las barras de La Habana hasta los reflectores internacionales, el bar manager y mixólogo Daniel Ortega llega por primera vez a Puerto Rico como invitado especial de The Bars Show 2025, uno de los eventos más importantes de la industria de bebidas en el Caribe.

Actualmente lidera el equipo de Bijou Drinkery Room, en Ciudad de México, un espacio que ha capturado la atención del mundo gracias a su enfoque innovador, incluyendo un menú interactivo inspirado en el cubo Rubik, con más de 80,000 combinaciones de cócteles.

“La gente prácticamente va solo por la interacción con el cubo Rubik”, explica Ortega. “Es un menú lúdico, pero al mismo tiempo el más extenso del mundo, y cada opción es una oportunidad para sorprender al paladar”.

La historia de Daniel comenzó lejos del bar. Graduado en Telecomunicaciones y Electrónica en Cuba, planificaba estudiar una maestría en Italia, pero las limitaciones económicas lo llevaron a buscar ingresos en la hostelería.

“Tomé un curso de bartender para ahorrar dinero y pagarme la beca, pero terminé descubriendo mi verdadera pasión”, recuerda. “Me di cuenta de que esto era lo mío: me encantaba estar detrás de la barra, atender a la gente, conocer nuevas historias todos los días”.

Ese mismo espíritu lo llevó a destacar rápidamente. “Como ya venía de una carrera universitaria, tenía el hábito de estudiar. Aprenderme recetas, manejar inventarios, entender números... todo se me dio fácil. Eso me ayudó a crecer muy rápido dentro de la barra”.

Su enfoque va más allá de lo técnico. Ortega también pone énfasis en la filosofía del servicio y en la identidad del bar como espacio creativo y humano. “Todo lo que hemos hecho ha sido por el bien del bar. Nunca por premios, sino por crear un lugar donde la gente se sienta bien y donde cada bartender pueda expresar su estilo”, afirmó. “Queremos que el invitado se vaya con una experiencia, no solo con una bebida”.

Esa honestidad y consistencia han sido reconocidas con nominaciones y premios en competencias internacionales como Tales of the Cocktail, 50 Best Bars North America, y los Shaker Awards. “Sí, ha sido un trabajo honesto y constante. Estamos muy orgullosos, pero seguimos enfocados en lo importante: la experiencia y el equipo”, señaló en entrevista con Sabrosía.PR

Ortega también destacó el momento histórico que vive la industria. “Creo que estamos en una nueva ola dorada de la coctelería. El público quiere probar cosas nuevas, y Latinoamérica está respondiendo con propuestas cada vez más sólidas. Desde Argentina hasta México, se está haciendo coctelería con propósito y mucha hospitalidad. México está en su mejor momento”.

Sobre su participación en The Bars Show 2025, se muestra emocionado por compartir lo que ha aprendido. “Muchas veces tenemos ideas increíbles, pero no sabemos cómo comunicarlas. En The Bars Show voy a hablar precisamente de eso: cómo conceptualizar y transmitir ideas que realmente conecten con la gente”, adelantó.

“Hoy en día hay tantos conceptos en el mundo que es difícil impresionar. Lo que quiero es inspirar a otros a encontrar su voz creativa y construir experiencias memorables desde ahí”.

The Bars Show 2025

El evento se celebrará los días 25 y 26 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, consolidándose como el evento educativo multisensorial más importante de la industria de bebidas en la región.

Este encuentro reunirá a bar managers, dueños de bares, marcas líderes, expertos en mixología y consumidores interesados en las nuevas tendencias del sector.

Durante dos días, los asistentes disfrutarán de más de 50 conferencias y catas guiadas, activaciones de marca, barras pop-up y experiencias sensoriales diseñadas para fortalecer la comunidad coctelera. La zona de exhibidores incluirá degustaciones, lanzamientos de productos y espacios de networking para fomentar la colaboración entre profesionales.

Los boletos están disponibles en www.pietix.com. Para más información, visita www.bars.show.