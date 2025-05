A tu medida: los mejores vestidos del met gala 2025

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Mientras algunos reciben las primeras lluvias de mayo, los aficionados de la moda nos sentamos a ver nuestros favoritos subir (y bajar) las icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET). El primer lunes de mayo ya está marcado en nuestro calendario.

Este año bajo la exhibición: Superfine: Tailoring Black Style, los invitados recibieron el dresscode: TAILORED FOR YOU. Este año, Anna Wintour coordinó el evento con Colman Domingo, Louis Hamilton, A$aP Rocky y Pharrell Williams. Por acá algunos de nuestros favoritos.

BENITO ANTONIO MARTINEZ OCASIO (BAD BUNNY) en PRADA

Creo que esta no es sorpresa de nadie. En un total look de PRADA, Benito sigue poniendo a PR en alto. Lució una paleta de colores neutrales: Un mohair suit marrón oscuro con camisa terracota y una corbata en raffia. No es un look de Benito sin algún tributo o feeling puertorriqueño. La corbata en raffia nos transportó al feeling de la pava y casualmente también llevaba una en la cabe terminando todo su look. La pava del look fue hecha en tela y sogas por De León HeadWear, una marca puertorriqueña.

No vemos a nadie… Hablando de los guantes en diamantes verdes y amarillos… ¿Sapo Concho en el Met? goals. Benito también terminó su look con unas gafas metálicas doradas, casi un staple del artista en sus pasados tres Met Galas.

LEWIS HAMILTON en WALES BONNER

Uno de los co-chairs de la noche, el racecar icon lució un suit espiritual blanco adornado en caracoles y costura a mano por Wales Bonner. No es casualidad que el deportista haya optado por una casa de moda inglés, enfocada en alta costura fusionando athleisure y sastrería. El look fue completado por un coat en el mismo color y un beret de Stephen Jones Millinery.

SHABOOZEY en ROBERT WUN

En una de las propuestas más atrevidas de la noche, Shaboozey debutó en el met en un look impulsivo de Robert Wun. El rapero desafío el estigma, luciendo un corset escondido entre un drapeado de perlas turquesas, también adornadas en diamantes Swaroski. El look fue completado con un sombrero dramático una cola. Definitivamente un atrevimiento muy bien jugado.

SAMSON IDRIS EN TOMMY HILFIGER

El reveal viral. Samson Idris llego en su uniforme de formula 1 solo para revelarnos un clásico suit rojo por la clásica casa americana: Tommy Hilfiger. El look fue complementado por sus retro fit trousers y detalles en lentejuelas adornando un “plaid” en la mitad de su chaqueta. ¡Bravo!

ALTON MASON en HUGO BOSS

Inspirado en el anime “JoJo’s Bizarre Adventure”, una inspiración sumamente interesante en luz al tema de la exhibición. Alton lució un look adornado en diamantes de la icónica casa Hugo Boss. El look resaltó una silueta de corazón y un conjunto de top crop con trousers. Si los diamantes no fueron suficientes, completo el look con una chaqueta oversize dándole aún más dimensión y drama a su look.

TOP DE LA NOCHE: COLMAN DOMINGO EN VALENTINO

Lo mejor siempre para lo último. Este look fue la ejemplificación del perfecto pattern mixing y el verdadero tema de la noche: SASTRERÍA.

Colman Domingo, también co-chair del evento, llegó en una capa azul royal de Valentino. Luego reveló un espectacular suit de tres piezas, también de Valentino, La chaqueta de traje en cuadros, con intrincados bordados, estaba adornada con una enorme flor de lunares en la solapa. En lugar de corbata, optó por un nudo de seda (excellent choice) de polka dots (super en tendencia). Completó el look con un Omega Speedmaster y una impactante colección de joyas Boucheron, que incluía un ear cuff con pinchos y un deslumbrante anillo para el meñique (un accesorio favorito de José Gabriel).

La noche dejó mucho de qué hablar. Fue uno de los primeros MET GALA’s del 2020- que el tema, su lista de invitados y sus looks entendieron la tarea.