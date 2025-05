El lado oscuro de ser amiga de tu ex: lo que revela un estudio

Un estudio de la Universidad de Oakland, California, publicado en la revista Personality and Individual Differences, analizó a 861 personas y llegó a una conclusión inquietante: aquellos que mantienen amistad con su ex podrían presentar rasgos de manipulación, narcisismo y psicopatía.

Así es, no siempre se trata de “cerrar ciclos con madurez” o “valorar la historia compartida”. Según los investigadores, algunas personas usan esa amistad como una estrategia para seguir teniendo acceso, influencia o beneficios de su expareja.

¿Por qué seguir en contacto? Las verdaderas motivaciones

Los encuestados dijeron que mantenían la amistad con su ex porque aún sentían cariño y no querían perder el vínculo por completo, o porque preferían evitar conflictos y mantener una relación pacífica.

El lado oscuro de ser amigo de tu ex: lo que revela la psicología

Sin embargo, lo más preocupante surgió cuando algunos confesaron que lo hacían porque querían asegurarse de tener a alguien que los ayudara si lo necesitaban, o porque les gustaba seguir teniendo cierto control e influencia sobre la vida de su ex.

Según el estudio, estas últimas motivaciones están directamente relacionadas con rasgos de manipulación y psicopatía, que se manifiestan en una falta de empatía y un deseo estratégico de mantener el acceso a la otra persona.

Bandera roja: ¿amistad o control encubierto?

Aunque la psicopatía no es igual en todas las personas (hay diferentes grados y manifestaciones), los expertos advierten que un psicópata sabe perfectamente cómo enganchar y manipular a sus víctimas, disfrazando su interés bajo una máscara de afecto o buena voluntad.

Así que, si tu ex sigue rondando, buscando “ser tu amigo” o tu pareja mantiene relaciones amistosas con sus ex, detente a analizar las motivaciones, ¿es realmente por cariño o hay algo más?

¿Cerrar el ciclo… o dejar la puerta abierta?

Este tema divide opiniones, hay quienes creen que cortar lazos es lo más sano y otros que apuestan por una amistad post-romántica. Pero frente a los hallazgos del estudio, vale la pena observar con lupa las relaciones que mantenemos y preguntarnos: ¿esto me hace bien o solo me mantiene atada a un pasado que no me deja avanzar?

Al final, ser selectiva con quien permites estar cerca de tu corazón también es un acto de amor propio.