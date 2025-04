Muestran apoyo a vendedora de “hot dogs” que protagonizó discusión viral

Tras una discusión que se viralizó en las redes sociales, en la que un hombre amenazó a la dueña de un negocio de “hot dogs”, los usuarios han comenzado a publicar fotografías en apoyo a la comerciante.

Según una publicación en la red social Facebook, varias personas han acudido al negocio de “hot dogs” en la carretera PR-635 de Arecibo. En la fotografía, que se alega es reciente, se puede ver a varias personas en el lugar.

PUBLICIDAD

¿Qué fue lo que pasó?

Una discusión entre una comerciante y un hombre por la ubicación de un negocio dedicado a la venta de “hot dogs” se ha viralizado en las redes sociales.

Según se ha reportado, los hechos ocurrieron en la carretera PR-635 de Arecibo, donde se encuentra la panadería Pan de Vida Bakery. En el video publicado por la mujer que alega ser dueña del negocio de “hot dogs”, se puede apreciar cómo el hombre, en tono amenazante, le exige que mueva su negocio o acudirá a buscar a “su gente de la calle”. Del mismo modo, le exige que su negocio debe estar a una distancia de la panadería, ya que representa una competencia para ellos.

Aunque el hombre, que en un momento del video se identifica como “José”, dio a entender que el negocio es de su propiedad, en una publicación en la página oficial de la panadería se indicó que se trata de un familiar del local y no del propietario. En la publicación también se le ofrecen disculpas a la mujer que realizó la denuncia tras el altercado.

“Buenos días, quería aclarar ciertos puntos respecto al video de lo sucedido ayer con la compañera comerciante de los hot dogs. Primero que nada, pedimos unas sinceras disculpas por lo desafortunado del suceso. El señor que aparece en el video NO es el propietario, sino un familiar cercano, quien actuó por su propia voluntad. Sus acciones NO representan PARA NADA la mentalidad ni las intenciones de Pan de Vida Bakery con la comunidad y sus clientes. Sus acciones fueron incorrectas en todo el sentido de la palabra, y yo, como propietario, estaba ajeno a lo sucedido. Sus palabras y acciones fueron ignorantes al momento de comprender lo que significa compartir comercios y clientes. Pan de Vida Bakery ofrece unas sinceras disculpas a la dama y a sus hijos, y le deseamos éxito en su emprendimiento, de la misma manera que emprendimos nosotros. Nuevamente, disculpas y gracias por todo el apoyo que nos han brindado día a día”.

La publicación se hizo viral luego de que la mujer, identificada como Shadahii Ortiz, realizara la denuncia sobre los hechos en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Estimados propietarios de la panadería Pan de Vida Bakery en Dominguito: Lamento expresar mi descontento por la falta de profesionalismo que he experimentado. Considero que era fundamental que se me notificara el mismo día en que decidieron que no querían que yo estableciera mi negocio cerca de ustedes. Esto es especialmente relevante, dado que el municipio de Arecibo había autorizado mi negocio en ese lugar. Me sentí incómoda al tratar este asunto delante de mis hijos, y menos aún al ver que faltaron al respeto a mi hijo y a mi tío. Estoy dispuesta a resolver esta situación, pero si continúan rechazando mi derecho a tener mi negocio, consideraré tomar las medidas necesarias, ya que cuento con permisos debidamente registrados. Agradezco su atención y espero una pronta resolución”.