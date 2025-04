Pastor de iglesia en Cataño relata su experiencia como paciente con VIH

El pastor José Santiago presentó en la Semana Santa la campaña VIVE, una propuesta independiente enfocada en educar a la ciudadanía, combatir el estigma y promover la importancia de realizarse la prueba como primer paso para acceder a una nueva oportunidad de vida. Esto como parte desde su experiencia personal y del impacto que conlleva recibir un diagnóstico positivo de VIH.

“Queremos abrir espacios donde casi nunca se habla del tema, para educar y prevenir que otras personas, por falta de información, pasen por lo que hemos vivido quienes vivimos con VIH”, expresó José Santiago, portavoz de la campaña VIVE y pastor de la Iglesia Monte Santo, en Cataño.

A casi diez años de haber sido diagnosticado con el virus de inmunodeficiencia humana, Santiago cuenta su historia públicamente con el fin de generar conciencia y educar a la población. Como parte de esta nueva etapa, llevará su mensaje a través de charlas, entrevistas y contenido digital, promoviendo un diálogo abierto, responsable y compasivo sobre el VIH, e impulsando la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

Santiago recordó que recibió su diagnóstico en una situación límite: “Llegué al hospital sin fuerzas, prácticamente moribundo. Los médicos no me daban más que unos pocos días de vida; algunos hablaban incluso de horas. Recibir la noticia fue devastador. Sentí que todo colapsaba: mi familia, mi futuro, mi vida entera”.

No obstante, ese momento de crisis fue también el inicio de su transformación. “A pesar del panorama tan sombrío, los doctores comenzaron el tratamiento. Fue ahí donde empezó una nueva etapa. Contra todo pronóstico, gracias a Dios y a los médicos, salí con vida”, añadió.

Hoy, Santiago asegura que lo más duro de vivir con VIH no ha sido el tratamiento médico, sino los estigmas sociales. “No es fácil. Hay prejuicios, hay discrimen, y eso se suma a los retos físicos. Pero he aprendido que la enfermedad más fuerte no es la que se lleva en el cuerpo, sino la que habita en los corazones. Y esa también hay que sanarla”.

La campaña VIVE nace como una plataforma de conciencia, empatía y acción. Su mensaje principal es claro: un diagnóstico de VIH no es el final, sino el comienzo de una nueva vida con propósito, dignidad y esperanza.