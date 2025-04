Nike y Adidas, entre las empresas que más se pueden afectar por los aranceles de Trump

(VCG/VCG via Getty Images)

Múltiples son las consecuencias de los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a más de 90 países.

Ante esto, dos marcas gigantes de sneakers podrían sufrir el incremento de hasta el 46% en sus productos, por el porcentaje en una región dueña de uno de los centros de producción más grandes del mundo: Vietnam.

Trump le puso el 46% de aranceles al país asiático. En Vietnam quedan las fábricas más grandes que tienen Nike y Adidas, por lo que esta decisión afecta al precio ya que incrementan los costos en la cadena de suministros.

De acuerdo con un informe de Bloomberg, la mitad de las zapatillas de Nike se hacen en Vietnam. En el caso de Adidas, alrededor del 39% de su calzado se hacen en las fábricas vietnamitas.

Los aranceles golpean a Vietnam y a las dos marcas de zapatillas. Las fábricas de este país generan alrededor de 20 millones de dólares en ingresos anuales, combinando los números de las dos compañías.

¿Cambian las fábricas?

Nike y Adidas están sufriendo temas similares a los de Apple, que tiene centros de operaciones en China. Los productos electrónicos se podrían fabricar en otros países con aranceles menos fuertes.

“Cambiar las cadenas de suministro no es una opción, ya que el calzado de alto rendimiento requiere fábricas y habilidades muy específicas. No entiendo cómo los precios al consumidor no van a subir”, dijeron los expertos del medio antes citado, que pronostican una irremediable subida de precios en el mercado de sneakers de los próximos meses.

Especialistas de Bloomberg dicen que, en el caso de las zapatillas, esto no es una opción, debido a la calidad óptima que presenta Vietnam en tema de fabricación de calzado.

Donald Trump impuso aranceles de importación al menos a 90 países. Vietnam (46%) se encuentra entre los países con medidas más crudas en este aspecto.