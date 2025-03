¿Es bueno o es malo consumir leche?

Desde niños, los padres inculcan la idea de que tomar leche es saludable. No obstante, hay personas que se sienten mal cuando la toman, lo que hace cuestionar si es bueno o es malo ingerirla.

En su cuenta de TikTok, el médico internista Alexandre Olmos, quien da consejos de salud por medio de esta red social, indicó que el debate de si la leche es buena o es mala, depende de cada persona.

PUBLICIDAD

“ La respuesta no es tan simple. La leche no afecta a todos por igual. Si tu cuerpo al tolera bien, puede ser una buena fuente de calcio, proteína y vitamina D, esenciales para la salud ósea y muscular, pero si ya sientes hinchazón, gases o molestias digestivas, puede que no estés produciendo suficiente lactosa, que es la enzima que ayuda a digerir la lactosa, lo que te puede ocasionar inflamación y problemas digestivos ”, explicó Olmos por medio de un video en la plataforma china.

Detalló que genéticamente, hay personas que están preparadas para tolerar el consumo de leche, pero otros no. “La epigenética nos dice que el consumo de lácteos puede activar o desactivar genes, asociados a la inflamación, la digestión y el metabolismo. Algunas personas tienen una genética que les permite procesar la leche sin problema, pero otras desarrollaran sensibilidad con el tiempo”.

Entonces ¿Qué hacer? ¿Es bueno o es malo tomar leche? El médico dijo que “si no tienes molestias, puedes tomar leche de vaca, oveja o cabra, pero que sea natural y sin procesar, pero si te cae mal, tienes alternativas fermentadas como el kéfir y el yogur natural, que tienen probióticos y mejoran la digestión; tambien hay leches vegetales como la leche de soja o almendra”.

Intolerancia a la lactosa y tomar leche

Aunque tomar leche aporta nutrientes esenciales, su consumo no está exento de posibles inconvenientes. Las personas con intolerancia a la lactosa no deben tomarla.

La intolerancia a la lactosa es una condición común en la que el organismo carece de la enzima lactasa necesaria para digerir la lactosa, el azúcar presente en la leche. Esto puede provocar síntomas digestivos como hinchazón, gases y diarrea.

PUBLICIDAD

Por otro lado, según la enciclopedia virtual Wikipedia, algunas investigaciones sugieren una posible asociación entre el alto consumo de leche y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Un estudio de la Universidad de Harvard indica que una ingesta elevada de productos lácteos podría incrementar el riesgo de cáncer de próstata y de ovario. ​