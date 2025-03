Estudiantes del RUM ganan competencia de construcción con obra inspirada en La Parguera

Un equipo de estudiantes del Colegio de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) obtuvo el primer lugar en la competencia Timber Strong Design Build (TSDB), evento que se llevó a cabo durante el ASCE Southeast Student Symposium 2025.

El reto constaba en diseñar, analizar, construir y ensamblar una estructura de dos niveles completamente realizada en madera a escala 1:1, que cumpliera con criterios de diseño estructural y sostenibilidad, así como resaltar elementos estéticos y llamativos.

El colectivo colegial, denominado Timber Strong Design Build UPRM y adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura (INCI) del RUM, también recibió el segundo lugar en la categoría de BIM Model, en la que presentaron un diseño 3D de su estructura utilizando Revit.

“Este triunfo refleja el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo de cada miembro, intern y capitán. Es una validación de nuestras habilidades técnicas y organizativas, además de ser un gran orgullo para nuestra Universidad. Por otra parte, el equipo logró consolidar el hecho de que en Puerto Rico sí se puede diseñar y construir edificaciones eficientes en madera con la preparación y el análisis estructural apropiado”, sostuvo Jackline C. Ortiz Sanabria, capitana del equipo y estudiante de INCI.

La American Society of Civil Engineers (ASCE) se asoció con el American Wood Council (AWC), la APA Engineered Wood Association (APA) y Simpson Strong-Tie (SST) para llevar a cabo este programa piloto, que este año contó con la participación de 13 universidades provenientes de los estados de Florida, Georgia y Puerto Rico.

“El Timber Strong Design Build es prácticamente un bebé dentro del mercado. Lleva desde el 2022 formalizándose en una etapa de prueba. Nuestra asociación se caracteriza por formar parte de la región sureste de la competencia de la ASCE. Nunca se había realizado una competencia enfocada en la madera. Es un resurgir, ya que los organizadores quisieron implementar el concepto de sustentabilidad y este, a mi juicio, es uno de los materiales que mejor cumple con ese requisito en la industria”, agregó Jackline.

Para la estética de la construcción, se inspiraron en La Parguera y en elementos de la vida marina.

“Nos enfocamos en este sector de Lajas por las bahías bioluminiscentes, ya que en Puerto Rico tenemos tres, de apenas cinco que existen en el mundo entero. También mencionamos al tinglar, que es una de las especies autóctonas de la isla. Además, le integramos un balcón en el segundo piso, que resultó retante en términos de construcción, pero para eso estamos, para superar nuevos desafíos. En ese nivel superior, incluimos al sapo concho, también nativo de nuestro país y a nuestra bandera”, explicó, por su parte, Daisha G. Pérez Mercado, líder del departamento de Documents & Marketing y también alumna de INCI.

El equipo, compuesto por 14 estudiantes, todos del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, se dividió en cuatro áreas clave: análisis estructural, diseño, Project Management y Documents & Marketing.

“Ver cómo todo nuestro trabajo se materializa en un triunfo es sumamente gratificante y refleja el crecimiento individual y colectivo que hemos logrado a lo largo del año. Es el resultado del esfuerzo, compromiso y pasión de cada miembro”, añadió Daisha.

El año pasado, el Timber Strong Design Build UPRM obtuvo el segundo lugar en la competencia y el primer lugar en la categoría de Building Information Modeling. Es la primera vez, en sus cuatro años de participación en el evento, que la capitana es una fémina.

“Estamos rompiendo barreras y estereotipos. Lo curioso es que no soy experta en análisis estructural. Sin embargo, asumí el reto porque me considero una persona que evoluciona aprendiendo de todo un poco. He tenido la dicha de participar en estos tipos de competencias relacionadas y vinculadas a la Ingeniería Civil desde que estoy en mi segundo año. Considero que son plataformas que me han abierto las puertas para experimentar, sentirme acogida por la Ingeniería Civil, contribuir a la disciplina, aprender y empaparme de información”, aseguró Jackline.

La líder también resaltó el esfuerzo de todos los integrantes para alcanzar este logro.

“Nuestra capacidad de trabajo bajo presión, la creatividad en el diseño estructural, la intención de plasmar estéticamente nuestra cultura en la estructura y la precisión en la ejecución de la construcción, hicieron que nos distinguiéramos ante las demás universidades. También, sobresalimos en la organización y documentación del proyecto, lo que nos permitió presentar un proyecto sólido en todas las áreas evaluadas”, subrayó.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, felicitó al colectivo por su destacada participación.

“Este es un logro impresionante que revela el talento, la disciplina y la excelencia de nuestros estudiantes. Nos sentimos sumamente orgullosos de que continúen dejando en alto el nombre de nuestro Recinto y demostrando que el Colegio es sinónimo de calidad e innovación. Felicito a cada uno de los integrantes del equipo por su arduo trabajo y dedicación”, puntualizó el Rector.