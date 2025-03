The Stencil Network: El artista que pondrá a volar al orgullo boricua con Jet Blue

El director de The Stencil Network, Juan Gutiérrez fue el ganador de la competencia de diseño organizada por JetBlue, en la que artistas puertorriqueños presentaron sus propuestas para plasmar el orgullo boricua en una de las aeronaves de la compañía.

Gutiérrez logró conquistar al público con un diseño vibrante que ahora recorrerá los cielos en un Airbus A320. El artista expresó su emoción y el significado detrás de su obra en entrevista con Metro Puerto Rico.

“El diseño ganador está compuesto por un jíbaro y el jíbaro tiene su cosecha de frutas y flores. Está inspirado en una canción bien famosa de este cantautor puertorriqueño que se llama Rafael Hernández y la canción se llama, pues, Lamento Borincano, y esa es la inspiración principal. Pero entonces me inspiro en esos colores tropicales y los sabores caribeños que nos identifican”, explicó Gutiérrez.

La competencia permitió que el público tuviera un rol en la selección del diseño, lo que para Gutiérrez hizo que el proceso fuera aún más especial.

“Aunque JetBlue viene siendo el cliente principal, también, pues, podríamos decir que el pueblo, que fue el que votó por mi diseño, pues, eran mi segundo cliente dentro de la propuesta. Yo estaba diseñando con el pueblo en mente algo que los enorgulleciera, algo con lo que se identificara. Era muy importante para mí y, pues, espero haberlo logrado. Me he recibido muchos mensajes que parece que sí di en el clavo y que la gente me diga lo lindo que está y lo bien que se siente ver un avión con nuestra cultura plasmada, pues, es algo que me llena de mucho orgullo”, compartió.

De hecho, el diseño, vibrante y colorido en representación de la cultura boricua, no es uno que pasará desapercibido.

“Luego de yo empaparme de diferentes diseños de aviones que se han hecho a través de la historia, yo dije que era una oportunidad de hacer algo diferente. Pienso que lo que terminé haciendo es algo muy colorido, hablando de aviones. Y pienso que va a ser único el avión estacionado en el aeropuerto en su terminal, porque los diseños no suelen ser tan atrevidos. Va a ser un avión que va a llamar la atención, sin duda”, afirmó Gutiérrez.

Sobre el proceso que sigue para que su diseño tome vuelo, explicó que ahora entran en una fase técnica.

“Eso es todo un proceso especializado para recubrir los aviones de pintura, es una pintura especializada. Ahora se van planchando todos los detalles que tengan que ver con terminaciones y se pasa al equipo, que es otro contratista que se encarga de pintar este tipo de nave”, detalló el artista.

Para Gutiérrez, esta oportunidad representa un hito en su carrera y una plataforma para futuras oportunidades.

“Es una oportunidad inolvidable porque es una oportunidad que marca un momento en mi carrera. Haber logrado ganar esta competencia ya me ha dado muchísima publicidad de la buena, que es la que trae más clientes, y nosotros estamos bien preparados para seguirle tomando nuevas aventuras, nuevos proyectos, y sé que esta puerta nos va a abrir más. Vamos en mira de un futuro muy próspero”, concluyó.