Local aéreo que sufrió accidente busca empleados

El local FlyDining que recientemente estuvo en medio del ojo público tras un incidente mientras unos comensales se encontraban en la plataforma aérea, se encuentra buscando empleados que deseen ser parte del negocio.

A través de una plataforma para la búsqueda de trabajos, el local, publicó que está aceptando solicitudes para un chef, para el desarrollo de recetas, alimentación y bebidas.

La publicación fue realizada recientemente y así lo reportó el analista Jay Fonseca en su plataforma de redes sociales.

El pasado domingo, 23 de febrero un grupo de turistas que estaban de “Brunch” en el local de la Calle Loíza en San Juan, pasaron un susto luego de que se desprendiera un cable de estabilización de la estructura aérea.

“Esta mañana, durante nuestro servicio de brunch, ocurrió un incidente relacionado con un cable de estabilización no vinculado a la grúa en nuestra plataforma. Queremos asegurarles que, gracias a nuestros sistemas de seguridad redundantes, no hubo ningún riesgo para nuestros invitados ni para nuestro personal. Como medida de precaución, hemos decidido suspender temporalmente nuestras operaciones para llevar a cabo una revisión exhaustiva de nuestro equipo y procedimientos. Desde el inicio de nuestras operaciones en 2023, hemos mantenido un récord impecable en seguridad, y este incidente aislado no refleja nuestros rigurosos protocolos. Agradecemos su comprensión y los mantendremos informados sobre nuestro progreso y la reanudación de nuestros servicios. Gracias”, informaron a través de su cuenta oficial de Instagram.

El restaurante de Puerto Rico, ubicado en San Juan, es el local número 18 de la cadena que tiene presencia en India, Bangladesh, Singapur, Egipto y Grecia, entre otros.

“Ningún cable se rompió, lo que se soltó fue una soga”: Reacciona gerente de FlyDining

El gerente del restaurante, Alejandro Noble, aclaró este lunes que “ningún cable se rompió” y aseguró que “lo que se soltó fue una soga que [se utiliza] para sostener la plataforma contra el viento”.

“Nuestro equipo usa esas sogas para estabilizar [la plataforma] contra el viento. Quiero asegurar que en ningún momento un cable estabilizador, que aguanta la plataforma, se rompió”. Nada de eso", sostuvo Noble en el programa de televisión Jugando Pelota Dura.

Noble enfatizó en que el sistema está diseñado para ser seguro: “Esas sogas se verifican todos los días (...) Tenemos tres medidas de seguridad que siempre tomamos: una inspección mensual, que vienen los ingenieros a verificar la gura; una inspección semanal, que nuestro equipo de mantenimiento se encarga de la plataforma; y las diarias, todas las mañanas”.