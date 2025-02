Inicia semifinal de la competencia estudiantil ‘Poetry Out Loud’ del Instituto de Cultura Puertorriqueña

Con la participación de 29 escuelas de todo Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) inició la etapa semifinal de la nueva edición de la competencia estudiantil de recitación de poesía en inglés Poetry Out Loud Puerto Rico (POLPR). La primera semifinal se llevó a cabo en el Centro de Bellas Artes Iluminado Dávila Medina de Morovis. Mientras, la segunda semifinal se celebrará este viernes, 28 de febrero, en el Teatro Juventud Manuel González Izquierdo de Lajas, desde la 12:00 pm.

La primera semifinal contó con la participación de las escuelas Dorado Academy, Baldwin School of Puerto Rico de Guaynabo, Escuela Superior Lorenzo Coballes Gandía de Hatillo, Saint John’s School de San Juan, Escuela Superior Nicolás Sevilla Guemárez de Toa Alta, Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan, American Military Academy de Bayamón, TASIS de Dorado, The School of San Juan, Saint Francis School de Carolina y la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas University Gardens de San Juan. También participaron el Colegio San Ignacio de San Juan, Colegio Congregación Mita de San Juan, Escuela Especializada en Idiomas Padre Rufo de San Juan y The Palmas Academy de Humacao. Los seis estudiantes que pasaron a la final fueron Amaia Fiol-Collazo de Baldwin School, María M. Méndez Cruz de Saint John’s School, Zury A. Rivera Peñaloza de Saint Francis School, Josué Martínez Casiano de Colegio San Ignacio, Loyda I. Ruiz Cordero de Colegio Congregación Mita y Mariana Lafuente Lomba de The Palmas Academy.

En la segunda semifinal participarán el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Hatillo, Missionary Christian Academy de Sabana Grande, Marazul Academy de Cabo Rojo, Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), Academia Bilingüe Visión Educativa de Las Piedras, Escuela Superior Segundo Ruiz Belvis de Hormigueros, Colegio Presbiteriano Rehma de Hormigueros; Escuela San Germán Interamericana, Academia San Sebastián Mártir de San Sebastián, Washburn School de Ponce, Escuela Especializada en Idiomas Rafael Pont Flores de Aibonito, Escuela Superior Leonides Morales Rodríguez de Lajas, Escuela Alejandro Tapia y Rivera de Lajas y University High School (UHS) de San Juan.

Como parte de este proyecto educativo, los estudiantes reciben mentoría de poetas y artistas puertorriqueños. La competencia tiene diferentes etapas hasta seleccionar un representante a nivel estatal. La persona que resulte ganadora en Puerto Rico compite a nivel nacional contra los ganadores de todos los Estados Unidos y sus territorios. El ganador de la final de POLPR recibirá 200 dólares, y su escuela recibirá un estipendio de 500 dólares para la compra de materiales de poesía. El primer finalista recibirá 100 dólares, con 200 dólares para la escuela que lo represente para la compra de materiales de poesía. El campeón de Puerto Rico tendrá la oportunidad de competir en la final nacional de Poetry Out Loud en Washington, D.C., durante el mes de mayo de este año, y viajará con todos los gastos pagos.

Las actividades de Poetry Out Loud son abiertas al público y libres de costo. La final de POL Puerto Rico se realizará el viernes, 7 de marzo, de 9:00 am a 1:00 pm en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. De igual modo, el sábado, 19 de abril, de 3:00 pm a 6:00 pm, se celebrará el Recital Poético POLPR en el Museo Porta Coeli de San Germán. Esta es la primera vez que este recital se celebra en San Germán.

Poetry Out Loud es un programa educativo que se realiza anualmente en colaboración con el apoyo del National Endowment for the Arts y Poetry Foundation. A través de su programa, se promueve el estudio de la poesía, se facilitan materiales educativos gratuitos para maestros y estudiantes, y se les expone al arte de la recitación. POL es un concurso de declamación dirigido a estudiantes de 9no a 12mo de escuelas públicas y privadas. Como parte de la dinámica en esta competencia, los concursantes deben recitar de memoria obras de una antología de poemas clásicos y contemporáneos en inglés. Las semifinales y final de esta competencia son gratuitas y abiertas al público. Desde el inicio del programa en 2005, han participado más de 4.4 millones de alumnos y 81,000 profesores de todos los Estados Unidos.