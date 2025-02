Laura Hernández estrena podcast enfocado en el desarrollo personal

La comunicadora, autora y empresaria puertorriqueña, Laura Hernández, anunció el lanzamiento de su propio podcast titulado “SOS con Laura Hernández”, el cual estrena el próximo 26 de febrero a las 8:00 de la noche.

Hernández explicó que el proyecto promete ser un espacio de inspiración, transformación y desarrollo personal.

“Cada historia de superación será un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia un nuevo comienzo. Y es que detrás de cada situación límite hay una historia de esperanza, valentía y triunfo esperando ser contada. Espero que las historias que compartamos inspiren a otros a encontrar su propia fuerza”, expresó Hernández.

El primer episodio, que será transmitido por las principales plataformas de podcast y su canal de YouTube “Laura Hernández SOS”, contará con la participación de Juan Carlos Matos, presidente, productor y host de la emisora Nueva Vida.

Además, la conductora presentará una serie de mini podcast con duración de 8 minutos titulado “Let that shit go”, el cual ya está disponible el primer episodio “Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario”.

“Si buscas inspiración y el coraje para seguir adelante, este nuevo espacio será tu lugar favorito. Acompáñame en este viaje de aprendizaje, crecimiento y bienestar”, finalizó la comunicadora.

Hernández posee estudios en Economía de la Universidad de Puerto Rico con una maestría en Periodismo Digital de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Además, es autora del libro autobiográfico “De la prisión a la libertad: la verdadera historia” (2016) y, en 2024, lanzó su audiolibro “Libre en cuerpo y alma”.