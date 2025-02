Aguantar gases podría causar efectos negativos sobre la salud digestiva

Muchas personas optan por aguantarse las gases para evitar situaciones incómodas, sin embargo, esta acción puede tener efectos negativos sobre la salud digestiva.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los gases son una mezcla de aire y otros compuestos que se producen en el tracto digestivo durante la digestión de los alimentos. Se generan principalmente en el estómago y los intestinos debido a la descomposición de ciertos alimentos, como los carbohidratos.

PUBLICIDAD

La liberación de los gases es algo natural y, de acuerdo a un artículo de National Institute of Diabetes and Digestion and Kidney Diseases, expulsar entre 13 y 21 gases al día es completamente normal. No obstante, si se consumen alimentos ricos en fibra o en gas, como lo es el caso de las gaseosas, lo más probable es que este número aumente.

Las flatulencias pueden generarse por los alimentos que se ingieren, el aire que se introduce al hablar o por las bacterias que se generan en el proceso de la digestión. Si bien es comprensible que se tenga consideración a la hora de expulsar un gas en público, tampoco se debe optar por suprimir este impulso natural del organismo.

Las consecuencias que arrastran aguantar los gases varían en función de la frecuencia con que se realice esa retención. A mayor frecuencia, mayor daño. Algunas de las consecuencias de aguantarse los gases pueden ser muy molestas. En la lista se encuentran las siguientes:

Dolor abdominal Hedor más intenso Dolor de estómago Inflamación del abdomen

Por medio de las flatulencias podemos saber el estado de nuestro cuerpo. El olor y los componentes que lo causan, así como también la cantidad que se expulsa al día, evidencian cómo se realiza el proceso digestivo. Algunas de las afecciones que causan exceso de flatulencias son las siguientes: