Juan Carlos Collazo presentará su colección Pluvial en Orlando

Luego de una exitosa presentación en el New York Fashion Week en la pasarela de la Fashion Designers of Latin America (FDLA), el diseñador puertorriqueño Juan Carlos Collazo, presentará su más reciente colección Pluvial otoño/invierno 2025, en A la Carta Fashion Show, el evento de moda más prestigioso de la Florida Central.

A la Carta Fashion Show lleva presentándose por los pasados cinco años, siendo un espacio importante para que reconocidos diseñadores puedan llevar su arte a Orlando y en esta edición reunirá múltiples conceptos en una sola pasarela manteniéndose fiel a la esencia que define esta plataforma: elegancia, glamour y alta costura.

Para Collazo visitar Florida Central es de suma importancia, pues tendrá la oportunidad de conectar con la comunidad latina y gran parte de la comunidad puertorriqueña en ese estado.

“Llegar a Orlando tendrá nuevos retos, pues reconozco de la gran presencia latina en este espacio, específicamente la comunidad puertorriqueña, a quienes quiero hacer sentir orgullosos. Aunque ya me he presentado en Florida, es mi primera vez en Orlando y me siento muy emocionado”, expresó Collazo.

En A la Carta Fashion Show, Collazo presentará una selección de los 23 cambios que componen la colección Pluvial. Para dar un nuevo giro a su presentación, el diseñador seleccionará nuevas combinaciones de las piezas para dar al público nuevas opciones de su trabajo.

Pluvial se destaca por sus colores fríos como azules, grises, tonalidades crema y por utilizar una gama de textiles entre encajes, lentejuelas, mikados y organzas.

Durante su presentación en Nueva York, Collazo compartió pasarela con diseñadores internacionales como la española, Agatha Ruiz de la Prada; Carlos Pineda de México y de República Dominicana Giannina Azar, con quien coincidirá nuevamente en A la Carta Fashion Show.

“Sin lugar a duda, presentarme durante el New York Fashion Week de la mano de la FDLA ha sido un paso importante en mi carrera y ya he visto como siguen llegando nuevas oportunidades para seguir dando a conocer mis creaciones”, añadió el diseñador quien aprovechará su visita a Orlando para atender por cita previa a clientela que desee una reunión para la confección de alguna pieza.

Este año, A la Carta Fashion Show no sólo contará con reconocidos diseñadores internacionales que se han convertido en parte de su legado, sino que también abrirá sus puertas a talentos emergentes que buscan una plataforma sólida para brillar en el mundo de la moda. Además, la exquisita alta costura infantil y juvenil tomará protagonismo, junto con marcas consolidadas que están marcando tendencia y destacando en el mercado del lujo.

A la Carta Fashion Show se presentará el sábado 1 de marzo en el Rice Family Pavilion del Rollins College en Orlando, Florida desde las 5:00 de la tarde.

Además del New York Fashion Week en la plataforma de la FDLA, Collazo ha presentado su trabajo en diferentes pasarelas como San Juan Moda, Puerto Rico y Miami; San Juan Moda Wet Edition, Miami; West Fashion Week, Puerto Rico; Puerto Rico Fashion Inn; El Paso Fashion Week, Texas; y Doral Fashion Week, Miami; entre otros. También ha sido uno de los diseñadores oficiales de varias de las ediciones del programa Nuestra Belleza Latina que transmitió Univisión.

Collazo, posee un bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico, se graduó de la Escuela de Diseño, Centro Moda de la reconocida diseñadora Lisa Thon, cursó estudios en la Escuela de Carlota Alfaro y recientemente completó un curso en la prestigiosa academia de alta costura The Fashion Fit Studio en México.

Durante su carrera, se ha caracterizado por crear piezas con mezcla de diferentes textiles, encajes, telas elásticas, mallas, telas livianas y de mucho brillo con especial dedicación al detalle de cada creación. Es propietario de su atelier desde hace 11 años y dueño de la marca Juan Carlos Collazo Couturier y la marca Caribeños, especializada en ropa resort y trajes de baño.