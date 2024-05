Buscan estrategias para fortalecer el sistema de salud

Ante los desafíos que enfrentan directa e indirectamente las facilidades de servicios de salud en Puerto Rico, Salud Integral en la Montaña (SIM) reunió -en una misma mesa redonda- a líderes comunitarios y del campo de la salud, tanto del sector público como del privado, en una sesión de trabajo denominada “Jugadas Maestras”, con el propósito de realizar un diagnóstico, escuchar sus necesidades, sugerencias y trazar un plan maestro para los próximos 10 años de dicha organización sin fines de lucro.

La iniciativa contó con el apoyo del excirujano general de los Estados Unidos, doctora Antonia Coello de Novello, M.D; la consultora en sistemas de Salud, María Fernanda Levis y el asesor financiero en salud, Francisco Rodríguez Castro; la principal oficial médico del Departamento de Salud, doctora Iris Cardona, el pasado presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, licenciado Jorge Pesquera, entre otros.

La presidenta ejecutiva de SIM, doctora Gloria Amador explicó: “Estoy convencida de que las estrategias para abordar la crisis de salud en Puerto Rico deben considerar un análisis integral de todo el ecosistema. Para lograrlo, primero necesitamos alinearnos y realizar un diagnóstico de las necesidades y, sobre todo, obtener los puntos de vista de cada uno de los actores involucrados y sus impactos. Es decir, entender qué efecto tendrán en sus comunidades y organizaciones los movimientos de sus respectivas fichas. Por eso, todos debemos estar en el mismo lado del tablero de ajedrez para lograr una jugada maestra y alcanzar el éxito. Este evento forma parte de la celebración de nuestro 50 aniversario donde participaron más 75 líderes comunitarios y del campo de la salud.”

Durante “Jugadas Maestras”, los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas, estrategias y visiones sobre cómo fortalecer nuestro sistema de salud y promover un mayor bienestar en nuestras comunidades. Las conversaciones fueron enriquecedoras y productivas, reflejando el compromiso compartido de todos los presentes por mejorar la calidad de vida en la región.

La Presidenta Ejecutiva de SIM, expresó su agradecimiento a todos los participantes y colaboradores: “Estamos encantados de ver el entusiasmo y la dedicación de tantos líderes influyentes durante este evento. La colaboración demostrada aquí es fundamental para impulsar el progreso en nuestra misión de proporcionar servicios de salud excepcionales y promover un desarrollo sostenible en Puerto Rico. Somos una organización sin fines de lucro de base comunitaria y nuestra misión nos guía a fomentar la participación e inclusión de todos los sectores”.

Recomendados

La jornada incluyó paneles de discusión, presentaciones y oportunidades de networking diseñadas para fomentar la cooperación entre diversos sectores y fortalecer las alianzas estratégicas. Los temas abordados abarcan desde innovaciones en la atención médica hasta estrategias de crecimiento económico inclusivo.

El cónclave que duró 6 horas contó con los líderes de salud y empresarios siguientes: el presidente de AON Puerto Rico, Eduardo Criado; el vice presidente de “AP Optimind”, Lcdo. Jorge Pesquera; el presidente de “TransCita de Puerto Rico” y administrador de hospitales, Lcdo. Melvin Acosta Román; la presidenta de la “Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico”, Dra. Darielys Codero; la presidente de la “Escuela de Medicina Universidad Central del Caribe”, Dra. Waleska Crespo; la presidenta de “CRA Financial”,la CPA Carmen Ramos; la presidenta de Expert Marketing; oficial de extensión agrícola, el agrónomo José Carro; “Consultores financieros de Galíndez”, CPA Axel Ramírez; la directora ejecutiva de “Life link”, Lcda. Guillermina Sánchez y el vicepresidente de “Oriental Bank”, José A. Vázquez, entre otros.

Durante los trabajos de JUGADAS MAESTRAS, la Dra. Coello de Novello destacó las tendencias en el ámbito de salud en Puerto Rico. El reconocido financiero, Sr. Francisco “Paco” Rodríguez Castro profundizó sobre el ecosistema de salud puntualizando en los grandes retos y mayores oportunidades. La dirección de este trabajo está a cargo de la Sra. María Fernanda Levis, de la firma “IMPACTIVO”, una entidad consultora dedicada a soluciones integradas capacita a los líderes del sector de la salud y social con el conocimiento, los recursos, los datos, la estructura y la tecnología necesarios para transformar sus organizaciones dentro de un modelo rentable, sostenible y de alta calidad centrado en el paciente.

La ex Cirujano General de los Estados Unidos, dijo “enfatizo la importancia de crear nuevos programas de Residencia Médicas en Puerto Rico, aunque tenemos 263 plazas disponibles y recientemente se anunció la intención de aumentarla con 134 plazas, la realidad es que aun así existe un déficit que se tiene que atender más aún cuando anualmente se gradúan más de 400 médicos en Puerto Rico. Estos por falta de espacio o plazas y programas de educación médica con especialidades y subespecialidades se tiene que ir a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en cuanto, a la promoción en salud tiene que ser el norte, 6 de cada 10 habitantes de la Isla padecen de enfermedades crónicas. En especial que tomen como modelo el enfoque de Salud Integral en la Montaña que atiende todo basado en un ecosistema y proactivamente por ser una organización de Salud Primaria 330 que requiere un estricto cumplimiento de sus estándares de calidad y otorga fondos federales.”, estas fueron solo algunas de las recomendaciones que destacó la Dra. Coello, durante el encuentro que se celebró en “Calichi Gastrobar”, Naranjito, Puerto Rico.

Por su parte, la Dra. Cardona, quien cuenta con una especialidad en pediatría y una subespecialidad en enfermedades infecciosas pediátrica, dijo hacer los mismos de cuando paso el COVID19- “…tenemos que agárranos las mangas y siempre preguntarnos: ¿ qué podemos hacer por Puerto Rico?, nuestros servicios de salud están totalmente fragmentando, aquí sin tenemos algunos especialistas, yo soy una (1) de siete (7) subespecialistas pediátrico en mi rama de práctica para todo Puerto Rico y no todos están dado servicios directos. Tenemos la fuga de médicos y envejecimiento de la población. Pero también tenemos una oportunidad increíble en la innovación de la tecnología de los sistemas y aprender a usar eso a nuestro favor. Así que a mí lo que me queda es invitarlo a mirar todos estos retos, a pesar en la necesidad de innovar y renovar nuestro sistema de atención de salud desde nuestra perspectiva. Un sistema de salud fuerte y equitativo dentro de la equidad ofrecen una mejor salud para su gente que somos todos nosotros, pero también ofrece para la comunidad trabajo seguro, compromiso y ayuda para manejar crisis y hacer frente a todas estas catástrofes de las cuales Puerto Rico puede decir que ha vivido en los últimos y seguirán pasando. Tenemos ante nosotros enfermedades emergentes como lo fue le COVID y gripe aviar y reemergente como fue el dengue y sarampión que está a la vuelta de la esquina. Así que dicho eso me queda mencionar que el sistema de Salud Integral debe ser modelo, pensemos 10 a 20 años, yo no quiero verme en esta Isla sin nadie que me atienda. Un sistema centrado en paciente interconectado y que ofrece continuidad y apoyo a los familiares.”

Un asunto fundamental fue traído a colación por el Licenciado Pesquera de APS Health: “SIM se ha caracterizado por su sólida cultura organizacional, preocupándose por proteger tanto la salud física como mental de sus empleados. Proporciona un programa integral de asistencia a los empleados y no escatima en brindarles las herramientas y recursos necesarios. Estos empleados constituyen la primera línea de defensa y protección de la salud pública en los municipios de la montaña, donde se encuentran los Centros de Salud Integral de la organización. Reunir hoy a todos estos líderes para escuchar nuestras opiniones y sugerencias marca una diferencia significativa, revelando así la fórmula de éxito que la doctora Gloria Amador ha implementado en la administración de estas instalaciones durante los últimos 11 años, donde ha triplicado la cantidad de pacientes y servicios.”

SIM es una organización privada sin fines de lucro que ofrece servicios de salud primaria y preventiva, a través de sus Centros de Salud Integral en Barranquitas, Bayamón, Comerío, Corozal, Naranjito, Orocovis y Toa Alta.

Entre los líderes del sector público se encontraron el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz; alcalde de Corozal, Luis “Luiggi” García; alcalde de Comerío, José Santiago; alcalde de barranquita, Eliot Colon; y la principal oficial médico del Estado, Dra. Iris Cardona, entre un nutrido grupo de líderes comunitarios, comerciantes y religiosos junto al equipo gerencial de SIM.

Del campo privado participó el presidente de AON Puerto Rico, Eduardo Criado; el vicepresidente de APS Health, Lcdo. Jorge Pesquera; el presidente de TransCita de Puerto Rico y administrador de hospitales, Lcdo. Melvin Acosta Román; Del campo de la salud: la presidenta de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Dra. Darielys Codero; la presidente de la escuela de medicina Universidad Central del Caribe, Dra. Waleska Crespo; el pasado presidente del Colegio de Administradores de servicios de Salud y hospitales, Lcdo. Ramón Alejandro Pabón; la presidenta de CRA Financial,; la CPA Carmen Ramos; la presidenta de Expert Marketing; oficial de extensión agrícola, el agrónomo José Carro; Consultores financieros de Galíndez, CPA Axel Ramírez; la directora ejecutiva de Life link, Lcda. Guillermina Sánchez y el vicepresidente de Oriental Bank, José A. Vázquez, entre otros.