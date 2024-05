La noche de anoche (anteayer): El Met Gala y sus efímeros looks

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Bad Bunny attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Marleen Moise/Getty Images)

Hay instancias que marcan el paso del tiempo y las temporadas. Para cualquier aficionado de la moda, la gran noche del Met Gala es como un “half-way point” de que ya el año va por la mitad. Sin embargo, desde que Bad Bunny comenzó a desfilar en las grandes escaleras del museo metropolitano de Nueva York, el Met Gala se ha convertido en otro evento más digitalmente comentado, opinado y revisado por boricuas. Específicamente este año, nuestro conejo fue uno de los anfitriones de la noche junto a Jennifer López, Zendaya y Chris Hemsworth. Nos -jayamos- desde la sala de nuestras casas a criticar todos los diseños que caminan por la gran gala benéfica gestionada por Anna Wintour. El primer lunes de mayo, el calor aprieta y consigo, nuestro debut y despedida de comentaristas de moda.

Sin perder de vista el verdadero significado del Met Gala, una gala benéfica para el Instituto del Vestido del Met Museum en Nueva York, este año preparamos nuestras pantallas para ver el ingenio y creatividad de las grandes marcas de lujo bajo el tema: Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion. En esencia la nueva adición histórica del museo resalta grandes, memorables y delicadas piezas de moda que por diversas razones son preservadas o específicamente, no son utilizadas. Todas estas piezas serán presentadas en cristales para continuar preservando la delicadeza de sus hilos: así como lució en un “display de cristal” la Bella Durmiente.

Entonces, a lo que vinimos. Para identificar los mejores looks de la gran noche, me junté con mi gran amiga y colega stylist Cristina Sofía. El código de vestimenta para la tribú invitada fue: The Garden of Time. Principalmente inspirado en el cuento corto también llamado El Jardin del Tiempo por J.G Ballard, la frase nos dío una probada de algunas cosas a esperar entre los artistas: florales, colores primaverales y referencias o tributos creativos al “tiempo”.

Revive el feeling de comentarista con nuestros picks de aquella noche:

1) Tyla en Balmain (Top pick de José Gabriel)

No hubo una mejor referencia al tema que está. Cuan literal la inspiración de un reloj de arena y la silueta humana para convertir la primera gala de la artista una memorable. El look fue moldeado a su cuerpo y tiene arena y micro costales fusionados a la tela. ¿Qué mejor styling que arena en sus hombros y brazos? La incorporación de arena se siente crudamente auténtico a las raíces de la artista. Todo, sin tener que ser demasiado. 20/10

The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" - Arrivals NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Tyla attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

1) Mona Patel en Iris van Herpen (Top Pick de Cristina Sofía)

En una colaboración de IVH y Casey Curran, un artista de escultura cinético, el dúo logró confeccionar un vestido que gira una perspectiva futurista del tiempo. Lo mejor de este look es que la tecnología no hace que esta pieza pierda la esencia femenina y sutil de Mona Patel y el distintivo estilo de Iris van Herpen. Cuando hablamos de colaboraciones en donde ambas partes brillan: A esto nos referimos.

Mona Patel (Captura)

2) Zendaya y sus DOS looks

Es una victoria de por sí acertar con un look en las escaleras del Met, pero…¿lograr DOS? Esto continúa posicionando a Zendaya y su tremendo stylist, como un gran dúo creativo, consistente y consciente del legado que existe en el archivo del tiempo de la moda. La anfitriona del evento debutó en la alfombra con un look de Maison Margiela por John Galliano. La sorpresa de la noche fue su regreso a las cámaras con su segundo look, curiosamente una pieza de archivo también de John Galliano, pero de su tiempo en la gran casa Givenchy en 1999.

Met Gala Zendaya llega a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" el lunes 6 de mayo de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Met Gala Zendaya llega a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" el lunes 6 de mayo de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

3) Demi Moore en Harris Reed.

Probablemente uno de los looks más conceptuales de la alfombra. El creativo detrás de esta pieza tomó una ruta poco convencional moldeando wallpaper al cuerpo de la actriz. Más allá del wallpaper, Demi lució un collar, never before seen de Cartier. Se trata de una colección aún más exclusiva de Cartier: Nature Sauvage, que esta por debutar al mercado a finales de mayo. ¿Qué mejor mercadeo y campaña que el cuello de Demi Moore en el Met Gala?

The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" - Arrivals NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Demi Moore attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) (Jamie McCarthy/Getty Images)

4) Wisdom Kaye en Robert Wun

Un look a fuego (literalmente). Una propuesta un poco atrevida, pero emocionante para el evento. Wisdom lució un look de la última colección de couture de Robert Wun. Un look rojo completamente monocromático, confirma que el rojo sigue en tendencia y que no va para ningún lado.

Wisdom Kaye en el Met Gala 2024 NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Wisdom Kaye attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Aliah Anderson/Getty Images) (Aliah Anderson/Getty Images)

5) Anok Yai en Swaroski

En una propuesta sumamente interesante, la supermodelo optó por dejar su cuerpo hablar. Anok lució un bodysuit completamente forrado en diamantes Swaroski. En un evento donde las siluetas grandes suelen definir la atención de las escaleras, este look fue sumamente refrescante para evidenciar la creatividad y la gran versatilidad que puede coexistir en el evento y su musa. Pendientes a su nude lip, que va ser el trend del restante de esta primavera y verano (guarda el dato).

Anok Yai en Met Gala 2024 NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Anok Yai attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by John Shearer/WireImage) (John Shearer/WireImage)

6) Bad Bunny en Maison Margiela

No podemos dejar al nuestro fuera. Con un look sumamente “put together” (sin mucho caos o desorden), Benito llegó a cumplir con sus responsabilidades de anfitrión en un “custom” look de la gran casa Maison Margiela trabajado por John Galliano (sí, el mismo de los looks de Zendaya). No es un look de Bad Bunny sin alguna incorporación o tributo a Puerto Rico. En este caso, como todo príncipe, nos recibió con un ramo de flores que entre ellas tiene nuestra flor de maga. Un toque sumamente sutil y excelente para representarnos directamente con el concepto del evento. Yo no me quiero casar, pero… Si es Benito en Margiela, no lo pienso dos veces (José Gabriel)

Bad Bunny en la Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

¡Nos vemos el próximo primer lunes de mayo!

Pueden seguir a José Gabriel en sus redes sociales como @thejosegabrieel y a Cristina Sofía como @cristinasofiamt