Los jóvenes Oniel A. Plaza Pérez y Sebastián Estrada López, quienes estudian en el Colegio de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), recibieron una beca que otorgó la empresa Nike por sus destrezas de liderazgo y como estudiantes hispanos que forman parte de la Hispanic-Serving Institutions (HSI).

“Ambos cursan estudios subgraduados y se han destacado como líderes en mis proyectos de investigación. Oniel dirige un grupo que trabaja la seguridad cibernética en dispositivos de hardware, mientras, Sebastián integra un colectivo que tiene a su cargo replicar ataques adversariales a modelos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Desde sus investigaciones, han demostrado dedicación y trabajo arduo, por lo que este premio que ganaron es muy merecido. Los felicito mucho, ya que representan un orgullo para nuestro laboratorio de CPS&IoT y para la organización CAHSI que también representan”, expresó la doctora Nayda G. Santiago, catedrática del Colegio de Ingeniería y mentora.

Por su parte, Plaza Pérez relató que a temprana edad siempre demostró interés en estudiar Ingeniería, en especial la tecnología relacionada con el campo de las computadoras, lo que lo impulsó a seleccionar al RUM como su principal casa de estudios, decisión que le confirmó su vocación y su liderazgo.

Recomendados

Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez reciben beca de la empresa Nike. Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez reciben beca de la empresa Nike. (Suministradas.)

“Estoy completando una concentración menor en Gerencia de Proyectos porque, a lo largo de mi carrera académica, me di cuenta que las destrezas de liderazgo llegan de manera innata a mí. Estudiar y especializarme un poco más en esta área me permitirá ser un mejor profesional y líder. Además, soy el manejador de un grupo de investigación de seguridad cibernética llamado PandaHat Hardware Security, en el que analizamos las vulnerabilidades de los dispositivos de internet. Esta iniciativa es auspiciada por la compañía RTX y es parte de los proyectos que dirige mi mentora, la doctora Santiago”, expresó el también estudiante orientador.

Por otro lado, a Sebastián este incentivo le permitirá continuar sus metas con el fin de convertirse en un portavoz en las áreas de STEM y abrirle puertas a otros jóvenes que se dediquen a las disciplinas relacionadas con la ingeniería.

“Recibir está beca es una gran bendición y oportunidad como estudiante del RUM, pues me brindó la oportunidad de continuar mi carrera académica en la escuela graduada, donde espero completar una maestría en Machine Learning. Aspiro a aprender todo lo que sea posible sobre el fascinante y activo mundo de la computación y utilizar ese conocimiento adquirido en mi carrera profesional aplicándolo al trabajo que esté realizando en ese momento. Me encantaría ayudar a aumentar el número de hispanos en áreas de STEM, para así tener mayor representación y hacer más diversas estas disciplinas que son estudiadas por la comunidad hispana. Además, fui invitado a ser un HSF Scholar, lo cual me da acceso a asistir a diversas conferencias alrededor de los Estados Unidos, a oportunidades de trabajo con asociados a HSF, al igual que adiestramiento profesional”, indicó.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico (UPR), elogió a los colegiales recipientes de la beca, así como a la doctora Santiago por su compromiso con la docencia, ya que ha sido una mentora de muchos colegiales que se distinguen en sus profesiones en Puerto Rico y a nivel mundial.

“Me siento profundamente contento por este logro de los dos estudiantes del Colegio de Ingeniería y la institución. La mención de ambos colegiales y el reconocimiento por parte de la empresa Nike demuestra la calidad educativa que recibieron. Exhortamos a más jóvenes universitarios a que sigan el ejemplo de Oniel y Sebastián”, puntualizó.

Entre los principales requisitos para ser seleccionados para la beca se encuentran someter una carta de recomendación de algún docente que conozca el desempeño académico del estudiante y que refleje la contribución a la comunidad, participación en actividades, formar parte de grupos extracurriculares, así como someter sus datos personales.