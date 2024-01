La ciencia ofrece diversas alternativas para reemplazar la sal

A pesar de la evidencia acumulada durante años sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de sal, muchas personas encuentran difícil prescindir de este condimento, ya que desempeña un papel fundamental en mejorar el sabor de las comidas, al igual que ocurre con las grasas saturadas y los azúcares.

La ciencia ha abordado este desafío buscando alternativas que favorezcan la salud, pero que al mismo tiempo conserven el deleite gastronómico. Un ejemplo es el uso de especias, una solución propuesta por un estudio realizado por científicos especializados en alimentación de la Universidad de Penn State, en Estados Unidos

Características del estudio

Para poder desarrollar el estudio, se escogieron varias recetas distintas con grasas saturadas, azúcar y sal, reuniendo platos clásicos de la gastronomía estadounidense como los macarrones con queso, albóndigas, brownies y el pastel de carne Todo se cocinó en 3 versiones:

Con los ingredientes habituales sin restringir los azúcares, sal ni grasas saturadas. Reducción de cantidades de estos elementos (entre un 3% y un 25% menos de sal). Añadir especias (pimienta, comino, canela, extracto de vainilla o ajo). Para los macarrones se escogía con un queso de menos grasa y se aderezaba con ajo en polvo, pimentón y semilla de mostaza molida.

La sal: condimento indispensable en cualquier hogar. Foto: bing.com/images.

Kristina Petersen, profesora de Ciencias de la Alimentación y autora principal del estudio, detalló: “Descubrimos que agregar hierbas y especias igualó el nivel de gusto por la comida original en siete de las 10 recetas. De hecho, a los participantes les gustaron algunas de las recetas más que las originales” .

Las conclusiones expresadas en la revista científica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, fueron contundentes al indicar que las versiones más sanas generaron mayor placer. Los brownies y el pollo fueron alabados de manera unánime, además, las albóndigas, el pastel manzana, los macarrones y los tacos lograron al menos la misma valoración que las versiones con las cantidades originales de sal, azúcares y grasas saturadas.