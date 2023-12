Dan a conocer nueva hipótesis de prevención del Alzheimer

Un nuevo estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego arrojó que un cambio en la dieta puede ayudar a prevenir el Alzheimer, una enfermedad degenerativa que afecta principalmente a la población adulta mayor, se manifiesta con la pérdida progresiva de la memoria y la capacidad cognitiva.

Cell Metabolism detalló que la investigación se centró no precisamente sobre lo que se come, sino cada cuánto tiempo se come.

El estudio plantea la hipótesis de que el ayuno intermitente podría tener un impacto positivo en la sincronización del ritmo biológico del cuerpo, contrarrestando los trastornos del sueño y las irregularidades en los horarios, comúnmente asociados a los pacientes con Alzheimer.

Lo expuesto implica hacer ayunos intermitentes, que consisten en abstenerse total o parcialmente de comer durante períodos específicos, algo que podría ayudar a la salud del cerebro y prevenir la enfermedad.

Según The Mirror, para la investigación, usaron ratones de laboratorio y aquellos que siguieron un régimen de ayuno intermitente, limitando su alimentación a un período de seis horas al día en comparación con aquellos con acceso ilimitado a la comida, demostraron mejoras en la capacidad de memoria, menos hiperactividad, patrones de sueño más estables y una menor acumulación de proteínas perjudiciales en el cerebro, que son una señal característica del Alzheimer.

A pesar de estos hallazgos prometedores, es fundamental destacar que los resultados son preliminares y se necesitan pruebas en seres humanos para validar la efectividad del ayuno intermitente en la prevención o ralentización de esta patología.

Los investigadores aconsejan buscar la opinión de profesionales médicos antes de realizar cambios sustanciales en los hábitos alimenticios. Además, planean iniciar un estudio piloto con pacientes el próximo año para profundizar en el potencial del ayuno intermitente como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el Alzheimer es una enfermedad cerebral progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Es la forma más común de demencia, un término general que se refiere a la pérdida de habilidades cognitivas lo suficientemente graves como para interferir con la vida diaria. A medida que progresa, el Alzheimer afecta otras funciones cognitivas, como la capacidad de realizar tareas simples y la comprensión del lenguaje.