¿Te gusta viajar? Estos tres países pagan por visitarlos

¿Te apasiona conocer otras culturas y destinos turísticos? Si la respuesta es un “sí”, te invitamos a que continúes leyendo para que conozcas varios países que pagan a las personas por visitarlos.

Si tienes la oportunidad de montarte en un avión, estos tres países te brindan una comodidad adicional, desde bonos de consumo hasta un día más de estadía gratis.

Según el portal de viajes y turismo Serch The World, los destinos que puedes conocer con algunos incentivos son: Argentina, Italia y Taiwán. Estos países pagan por visitarlos como una forma de impulsar el turismo hacia sus territorios.

1. Argentina

Visit Argentina tiene un portal denominado “Tesoros Argentinos”, donde señala que luego de registrar tus datos, te otorgan una “gift card” de hasta $200 para canjear por experiencias durante tu estadía. Mientras más días sean los de estadía, de mayor valor será la tarjeta de regalo.

Además, ofrecen más de 1,500 opciones a lo largo de todo el país para que elijas tu favorita y puedas canjear el valor de este incentivo.

2. Italia

En este país, el destino promocionado es Sicilia, donde por dos noches de alojamiento puedes acceder a una noche gratis, donde además puedes acceder a una excursión o entradas a museos.

3. Taiwán

Este incentivo para visitar Taiwán está diseñado para los viajeros extranjeros independientes que poseen pasaportes extranjeros (no de la República de China), que tienen estadías en Taiwán de 3 a 90 días, no son miembros de grupos turísticos y no solicitan ningún incentivo de viaje de la República de China relacionado con el grupo.

Los viajeros pueden registrarse entre 1 y 7 días antes de la fecha programada de llegada a Taiwán. Luego de iniciar sesión en el sitio web del evento y proporcione la información solicitada (como nombre, nacionalidad, número de pasaporte, número de vuelo, fechas de llegada/salida y dirección de correo electrónico), debe seleccionar el tipo de pago que desea recibir (una tarjeta de billete electrónico prepago o vales de descuento de hotel).

Una vez que su registro sea exitoso, el sistema enviará automáticamente a su dirección de correo electrónico registrada un código “QR” del sorteo.