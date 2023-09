Estilista purtorriqueña crea el “Boricua Blowout”

La estilista puertorriqueña Vilma Arriaga introdujo un nuevo tratamiento anti-frizz que bautizó como “El Boricua Blowout”.

“El pelo es la conciencia del cuerpo; si tú tienes un pelo lindo te sientes bien”, dijo Arriaga.

Su enfoque combina queratina con bótox capilar para combatir el frizz y mejorar la apariencia del cabello.

La estilista, quien ha trabajado en la industria de la belleza durante años, decidió crear este tratamiento como una alternativa más suave y efectiva a otros productos en el mercado. “El Boricua Blowout” se enfoca en la reparación del cabello, comenzando con una fase de reparación y luego aplicando una mezcla de queratina y bótox en una segunda etapa. Esto proporciona un efecto duradero de hasta seis meses dependiendo del cuidado y lavado del mismo.

“Cuando aparece el ‘Brazilian Blowout’ me puse a estudiarlo y es una mezcla de queratina con bótox y ayuda porque el bótox tiene colágeno. El bótox capilar es un tratamiento intensivo, no invasivo, que hidrata y nutre profundamente el pelo, recuperando su suavidad y brillo. Yo dije ‘¿por qué no inventar algo que funcione de la misma manera?’ Empecé llamándole la bomba”, recordó Arriaga.

El tratamiento ha ganado popularidad debido a su eficacia y durabilidad. La estilista dirige su propio salón de belleza y se enorgullece de ofrecer un enfoque personalizado y cuidadoso para sus clientes.

“Un día dije ‘¿qué yo puedo hacer para que esto sea diferente?’ Entonces incluí la primera parte, que es la reparadora y una de las que ayuda a que el blower sea más rápido y después hago la mezcla de lo que era la bomba que es con queratina y bótox. Me preguntaba qué iba a hacer con eso y le llamé El Boricua Blowout, como contraparte del Brazilian Blowout, pero el mío tiene una primera parte”, continuó Arriaga.

Si bien “El Boricua Blowout” es adecuado para diferentes tipos de cabello, la profesional aconseja precaución para aquellos con cabello sin tratamientos químicos previos, ya que podría aumentar la producción de grasa capilar. Además, resaltó que este tratamiento no es un alisado, aunque sí ayuda a controlar el frizz.

En términos de seguridad, Vilma señala que el formol utilizado en el tratamiento no daña el cabello ni lo hace caer. Sin embargo, no se recomienda para madres lactantes, personas con cáncer o asmáticos.

“Muchas clientas me dicen que esto les ahorra mucho tiempo que antes empleaban secándose el pelo”, aseguró la estilista.

Arriaga también enfatizó la importancia de seguir sus recomendaciones post-tratamiento, que incluyen no lavarse el cabello durante una semana y usar calor para activar los productos.

Para una consulta con la estilista puede comunicarse al (787) 607-5016 o visitarla en su salón Vilma Arriaga Salón ubicado en la Avenida Tte. César Luis González en San Juan.