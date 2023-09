Todo listo este sábado para la tradicional Limpieza Internacional de Costas

Scuba Dogs Society (SDS) informó este lunes, que está todo listo para que este sábado, 16 de septiembre voluntarios en todo Puerto Rico se sumen a los esfuerzos de más de 100 países en la Limpieza Internacional de Costas (ICC, por sus siglas en inglés) y a la siembra simultánea de mangles con la organización Para la Naturaleza.

La directora ejecutiva de SDS, Karem Pérez González indicó que la limpieza este año se efectuará en 161 áreas de playa, 12 ríos y 3 lagos con el equipo de capitanes, voluntarios, municipios y otras organizaciones hermanas.

“Este sábado en la Limpieza Internacional de Costas vamos a educar sobre la importancia de impactar no solo las playas, sino también a los ríos y lagos involucrando a municipios del interior de Puerto Rico porque lo que pasa en la montaña llega al mar”, expresó Pérez González. “Otro de los objetivos es dar a conocer la Ley 51, que a partir del 1ro. de junio de 2024 prohíbe el uso, venta y distribución de plásticos de un solo uso en Puerto Rico por el grave daño que hacen a los ecosistemas y a las especies”, puntualizó.

La bióloga marina Sandra Schleier Hernández, coordinadora de Programas de SDS explicó “el uso desmedido de plásticos de un solo uso llena los vertederos que ya no dan abasto. Esos desperdicios llegan a nuestros recursos naturales afectando la calidad de agua, el aire, el suelo, a los organismos y nuestra salud. Todos podemos ayudar a reducir este problema si usamos materiales reciclables porque el plástico de un solo uso tarda cientos de años en degradarse”.

Schleier Hernández mencionó que la información que se recopile de los desechos se documentará en una aplicación que usan todos los países que participan de la Limpieza Internacional de Costas para estudio y desarrollo de políticas públicas. En los pasados años, los desechos que más se han detectado en la Limpieza Internacional de Costas en Puerto Rico son los plásticos de un solo uso como los cubiertos, vasos, platos, sorbetos y envases de ‘styrofoam’.

Sembrarán mangles

Como parte de los esfuerzos de este sábado, la directora ejecutiva de Scuba Dogs Society, Karem Pérez González y la gerente de la Unidad Ciencias, Voluntarios y Educación de Para la Naturaleza, Elizabeth Padilla firmaron un acuerdo de colaboración para que la Limpieza Internacional de Costas cuente con el elemento de reforestación.

El acuerdo conlleva que los Ciudadanos Botánicos de Para La Naturaleza trabajarán de manera simultánea con los voluntarios de Scuba Dogs Society en la siembra de cientos de árboles de mangles en el Área Natural Protegida Medio Mundo y Daguao, en el municipio de Ceiba y en la Reserva Natural Hacienda La Esperanza, en Manatí. Igualmente, habrá un auspicio económico para apoyar la iniciativa.

“Tanto en Scuba Dogs Society como Para la Naturaleza creemos en la reforestación como un elemento poderoso para ayudar a combatir el cambio climático que sentimos con intensidad en esta época. Nuestra misión es restaurar ecosistemas a través de la limpieza y la siembra de mangles será un importante componente en estos esfuerzos”, resaltó la directora ejecutiva de SDS.

“La reforestación con árboles de mangles estabiliza tanto la costa como los ríos, así como son hábitats para diferentes especies tanto nativas como en peligro de extinción. La conservación y reforestación de los manglares provee beneficios como oxígeno, atrapan dióxido de carbono, conservan el agua y protegen la costa”, mencionó Elizabeth Padilla, de Para la Naturaleza.

Abierta la convocatoria para voluntarios

Por otra parte, la directora ejecutiva de Scuba Dogs Society señaló que sigue abierta la convocatoria para personas interesadas en ser voluntarios o voluntarias de la Limpieza Internacional de Costas, mediante inscripción en el sitio web www.scubadogsociety.org.

Para reclutar voluntarios, Scuba Dogs Society lanzó la campaña “Llévate a Trashy”. Este personaje es una bolsa de basura que surgió durante el año y, actualmente, vive en las playas y los recursos naturales de Puerto Rico. La campaña se dirige principalmente a los jóvenes, exhortándolos a recoger a “Trashy” este próximo sábado, 16 de septiembre.

“Nuestra causa es seria, pero reconocemos que ser voluntario o voluntaria es una experiencia memorable, divertida y de gran impacto para nuestro país. Nuestros jóvenes son parte fundamental de este esfuerzo tan importante”, destacó. Añadió que las horas invertidas serán certificadas para los programas de voluntariado y Contacto Verde de las escuelas y colegios.

A la campaña se unieron varias figuras públicas como Camila Pérez (creadora de contenidos de 10 años), el locutor Nelson Bermejo, Josette Pagán y sus truquitos caseros, la doctora Delimar Miranda, Jihyun Park Tu Amigo Coreano y la periodista y meteoróloga Deborah Martorell. Todos grabaron mensajes de vídeo para redes sociales exhortando al público a unirse a la Limpieza Internacional de Costas de este sábado.

Puede seguir el desarrollo de la Limpieza Internacional de Costas 2023 en las redes sociales de Scuba Dogs Society y se exhorta al uso los ‘hashtags’: #LlevateATrashy #TuHuellaEnArmonia #ICC2023 #ScubaDogsSociety

La ICC 2023 en Puerto Rico cuenta con el auspicio de: Access All Services, AMGEN, Banco Popular, Bio Strong, Coca Cola, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Cooperativa de Seguros Múltiples, DDB Latina, Destilería Serrallés, DRNA, Ecoeléctrica, El Nuevo Día, First Bank, Fundación Liberty, Hot 102, MMM, Motorambar – KIA, NotiUno, Ocean Conservancy, Para La Naturaleza, Plaza del Caribe, SalSoul, San Patricio Plaza, Scuba Dogs, T- Mobile, TOTE Maritime Puerto Rico, United Way PR y Uno Radio Group y la colaboración de Caleido, CSA Group y el hotel Villa Cofresí.

__________________

Scuba Dogs Society (SDS): es una organización 501(c)3 sin fines de lucro que se dedica a la protección ambiental en Puerto Rico desde el año 1993, cuando se le conocía como Fundación Enrique Martí Coll. En el 2007, se introdujo su actual nombre. Ha sido puntual para lograr cambios de comportamiento social sobre la protección de los recursos mediante proyectos como la Limpieza Internacional de Costas. A través de la acción, educa y compromete a la comunidad para conservar los recursos naturales limpios y saludables. www.scubadogssociety.org