Exquisitos sabores de Singapore en el Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve

Prepare sus papilas gustativas para un exquisito viaje culinario en la “Serie de Cenas Asiáticas: Sabores de Singapur” que presenta el Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve.

Este extraordinario evento, que tendrá lugar el domingo 20 de agosto a las 6:00 p. m. en Positivo Sand Bar, promete transportar a los invitados a las vibrantes calles de Singapur, donde cobran vida los tentadores aromas y las delicias de “Hawkers Markets”.

El renombrado chef Daniel Franco estará al mando de esta excepcional experiencia, creando una velada inolvidable inspirada en el rico tapiz cultural y la diversa cocina de Singapur. El enfoque innovador de la cocina asiática del chef Daniel Franco, combinado con su experiencia culinaria, garantiza una velada de sabores incomparables y presentación artística.

El renombrado chef Daniel Franco estará al mando de esta excepcional experiencia que se ofrecerá en el Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve.

El evento “Sabores de Singapur” contará con una combinación dinámica de platos tradicionales y contemporáneos que rinden homenaje a la cultura ambulante de la ciudad.

cLos invitados tendrán la oportunidad de saborear una amplia variedad de deliciosos platos de comida callejera, cuidadosamente seleccionados y elevados por el toque único del chef Daniel Franco, ya que cada plato promete evocar la esencia de la bulliciosa escena gastronómica de Singapur.

“Estamos encantados de colaborar con el Chef Daniel Franco para traer los sabores vibrantes y diversos de Singapur a Dorado Beach”, dijo Mafalda Tavares, Gerente de Hotel, Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve. “Este evento no es solo una celebración del arte culinario, sino también una oportunidad para que nuestros invitados se embarquen en un viaje sensorial que captura el corazón y el alma de la cocina de Singapur”.

Además del exquisito menú, los invitados disfrutarán de un ambiente cautivador que refleja los animados Hawkers Markets de Singapur. El espacio para eventos se transformará en un ambiente cautivante, completo con una decoración colorida, estaciones de cocina en vivo y sonidos auténticos que evocan las bulliciosas calles de este paraíso culinario.

“La cocina de Singapur es una fusión de sabores y culturas, y estoy emocionado de compartir mi interpretación de estos increíbles platos con los invitados de Dorado Beach. A través del evento Sabores de Singapur esperamos transportar a los comensales al corazón del sudeste asiático, donde cada bocado cuenta una historia”, dijo el chef Daniel Franco.

No pierdas esta oportunidad única de embarcarte en una aventura culinaria que trasciende fronteras y tradiciones. Únase a nosotros el domingo 20 de agosto a las 6:00 p. m. en Positivo Sand Bar para una velada inolvidable de sabores tentadores, un ambiente cautivador y el arte excepcional del experimentado chef quien fue parte del galardonado equipo con estrella Michelin, Daniel Franco.

Los asientos para la “Serie de Cenas Asiáticas: sabores de Singapur” son limitados y se recomienda reservar. Para asegurar un lugar en este extraordinario evento gastronómico, comuníquese con positivosandbar@ritzcarlton.com.

Para mas información, favor de visitar www.ritzcarlton.com/en/hotels/puerto-rico/dorado-beach/dining.

