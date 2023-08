Más cerca de ser una realidad la pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk

Mark Zuckerberg vs Elon Musk (Publimetro México)

Elon Musk y Mark Zuckerberg han acordado pelear en una jaula. Aunque todavía no se sabe cuándo tendrá lugar la pelea o si es solo una broma, muchos fanáticos están emocionados por ver a estos dos multimillonarios enfrentarse en una jaula.

En un par de tweets el fin de semana pasado, el dueño de la plataforma dijo que estaba “levantando pesas durante todo el día, preparándose para la pelea”, agregando que “todas las ganancias irán a caridad para los veteranos”.

Mark Zuckerberg / Threads Meta

Te recomendamos leer: Threads implementará límites de velocidad para combatir bots: así funciona la nueva medida

Por otro lado, Zuckerberg se pronunció a través de Threads:

“Estoy listo hoy, sugerí el 26 de agosto cuando me retó por primera vez, pero no lo ha confirmado. Me encanta este deporte y seguiré compitiendo con gente que entrena pase lo que pase aquí”.

En esto se puede destacar la diferencia de edad entre los dos multimillonarios, quienes tienen una diferencia de 13 años, siendo Zuckerberg el más joven.

Esto puede poner en clara ventaja a Zuckerberg debido al mejor rendimiento, resistencia, y movilidad que le otorga su juventud. Sin embargo, en un ring de pelea cualquier cosa puede ocurrir.

Recientemente, Musk opinó exactamente sobre este tema a través de redes sociales:

“Si la pelea es corta, probablemente ganaré yo. Si es largo, puede que gane por resistencia. Soy mucho más grande y por algo las MMA tienen divisiones de peso”.

Según Javier Mendez, entrenador de artes marciales mixtas, Mark Zuckerberg vencería a Elon Musk en la pelea. Mendez dijo a The Independent que Zuckerberg es “más perro” que su contraparte. Sin embargo, todavía no se sabe quién podrá ganar la pelea.

Rivalidad entre Threads y Twitter/X

Una de las razones por la que los dos multimillonarios tienen una rivalidad es por el lanzamiento de Threads (creada por Mark Zuckerberg) como aplicación competencia de Twitter/X (propiedad de Elon Musk).

Esta rivalidad entre Threads y Twitter/X es que Threads es, en escencia, una red social muy parecida a Twitter/X en la que puedes compartir tus pensamientos a cualquier hora del día.

Incluso, ha sido llamada la “asesina de Twitter” por algunos expertos en tecnología. Sin embargo, su éxito aún está por decidirse.