Maybelline New York lleva el maquillaje virtual al lugar de trabajo

Maybelline New York anunció una colaboración con Microsoft que ofrece una nueva manera de prepararse para las videollamadas con maquillaje virtual en Microsoft Teams.

La aplicación Maybelline Beauty App para Microsoft Teams permite a los usuarios ajustar su estilo personal de forma rápida y sencilla directamente desde una reunión de Teams. Los looks de maquillaje virtuales proporcionan un camino sin barreras de probar diferentes estilos, con el objetivo de democratizar el maquillaje y potenciar la confianza de las personas en sí mismos, especialmente en el trabajo.

Con esta incorporación, Maybelline New York da su último paso en el mundo del maquillaje digital.

“La misión de Maybelline es dar a todo el mundo confianza en sí mismo para expresar su belleza. Ya sea que estés trabajando en persona o virtualmente, sentirte bien contigo mismo puede ayudar a poner tu mejor pie adelante. Por eso nos hemos asociado con Microsoft Teams para desarrollar looks de maquillaje virtuales: ahora, incluso en los días más ocupados, puedes maquillarte con un solo clic. Esperamos hacer la vida de las personas un poco más fácil”, dijo Trisha Ayyagari, Presidente Global de Marca de Maybelline New York.

Impulsado por Modiface AI y desarrollado en colaboración con el Instituto Geena Davis para garantizar la representación de una población amplia y diversa, Maybelline tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una gama de looks que mejor se adapten a sus reuniones, al mismo tiempo que les permite explorar diferentes looks de maquillaje, que de otro modo no habrían probado.

Considéralo tu “bolsa de maquillaje virtual”, equipada con todos los productos de maquillaje digital indispensables para nuestro mundo cada vez más virtual. Con un simple clic, los colaboradores pueden elegir entre 12 looks de maquillaje para complementar su aspecto natural y sentirse mejor sin esfuerzo. Cada look tiene un desglose de productos para que los usuarios puedan entender qué producto y tono de Maybelline New York constituye el look virtual y recrearlo en la vida real. Maybelline New York es pionera en esta innovación para el grupo L’Oréal.

“En Microsoft, empoderar a las personas a través de la tecnología está en el centro de lo que hacemos”, puntualizó Nicole Herskowitz, Vicepresidenta de Microsoft Teams.

Los looks de maquillaje virtuales ya están disponibles globalmente como opción en las videollamadas de Teams para quienes tengan una licencia Teams para empresas.