Argumentos finales de Fiscalía comprometen a Verdejo

Durante el argumento de cierre de la Fiscalía en el caso de asesinato contra el exboxeador profesional, Félix Verdejo Sánchez, el fiscal Jonathan Gottfried, realizó una devastadora cronología de los hechos durante varios días previo al asesinato de Keishla Rivera el jueves, 29 de abril de 2021 que colocaban al acusado y a su presunto cómplice en el lugar de los hechos.

Gottfried destacó frente al jurado varias “relaciones” importantes de Verdejo como preámbulo a la cronología, como su relación con la víctima, con su ahora exesposa Eliz, con el coacusado Luis Cádiz, con la guagua Dodge Durango color negra propiedad del púgil, con su teléfono registrado marca iPhone y su teléfono prepagado, Samsung; así como con la prueba de embarazo de Keishla.

Fiscalía mostró a Verdejo como un hombre inseguro, infiel y cuyo trato hacia Keishla era de maltrato y manipulación.

“Tenemos el testimonio de la madre de Keishla, que testificó que Keishla estaba en una relación con felix por 10 años que era mala. Él se refería a ella como puta’ y ‘bellaca’, según el testimonio de la madre de Keishla”, indicó Gottfried.

“La hermana de Keishla describió la relación como una de falta de respeto, que no era saludable, se llamaban nombres insultantes. También dijo que no se veían en público sino en la casa de ella, Verdejo tampoco la dejaba tener paginas de redes sociales”, añadió el fiscal.

Asimismo, los datos extraídos de ambos teléfonos celulares confiscados al acusado muestran sin duda alguna que pertenecían al acusado en el momento de los hechos y que “el único número en común al que se llamó desde ambos números es el número de Keishla”.

Devastadora cronología

La cronología de textos y llamadas establecida por la Fiscalía a través del análisis forense de los datos obtenidos de ambos celulares propiedad de Verdejo Sánchez mostraron al jurado un minucioso recuento de la localidad del acusado durante la semana del lunes, 26 de abril de 2021 al jueves, 29 de abril del mismo año, día del crimen.

Desde el lunes, 26 comenzaron a registrarse serios problemas entre la exesposa y madre de la hija de Verdejo Sánchez, Eliz Marie Santiago Serra, cuando esta encontró varios textos sexualmente sugestivos en el celular del acusado provenientes no solo de Keishla sino de otras dos mujeres no identificadas.

“Eliz dijo que no seguiría soportando sus infidelidades y lo echó de la casa. Verdejo Sánchez le dijo que no se iría porque no tenía a donde ir, que quería estar con ella y con Miranda y le pidió perdón”, aseguró Gottfried durante su argumento de cierre.

La Fiscalía presentó un cuadro tortuoso en la relación de Verdejo Sánchez y Santiago Serra, donde este le había sido infiel en innumerables ocasiones y ella ya estaba hastiada de la situación.

En la retahíla de textos presentados incluso se mostró una conversación de texto entre Eliz y Verdejo Sánchez donde ya hablaban de un arreglo de manutención y cómo él cubriría los gastos de la niña ya que la exesposa estaba harta de sus infidelidades.

“Esta mierda ya se acabó”, leía uno de los textos mostrados en sala que figuraba como la respuesta de Eliz a las súplicas de Verdejo Sánchez.

“Verdejo sabía que para mantener la relación con Eliz tenía que acabar con la relación con Keishla”, argumentó Gottfried como motivación del crimen.

El martes, 27 de abril de 2021 en horas de la mañana la situación entre Verdejo Sánchez y Eliz continuaban tensas aunque el púgil insistía en salvar la relación.

Ese mismo día, Keishla tuvo una llamada de “facetime” con su madre para mostrarle la prueba de embarazo positiva. Este embarazo, argumento la Fiscalía, puso más presión encima de Verdejo Sánchez que intentaba a toda costa recuperar la relación.

La evidencia tomada de los celulares del púgil muestra que a eso de las 5:42 de la tarde de ese mismo día, el acusado busca al hermano del coacusado, Ricardo Cádiz a quien le indica que tenia un problema porque había embarazado a una mujer y esta no quería abortar. El testigo indicó que durante la llamada de “facetime” el acusado se mostraba nervioso.

“Ricardo Cádiz le indicó a Verdejo que se calmara, que él (Ricardo) tenía tres hijos y uno no era de él, que eso no era nada. Pero Verdejo le dijo que no era lo mismo porque él (Verdejo) era una figura pública”, señaló Gottfried según la evidencia presentada en sala.

Luego de esa llamada, la evidencia muestra otra llamada, están vez a David Ruiz, amigo de entrenamiento de Verdejo Sánchez quien durante su testimonio aseguró que Verdejo lo llamó para excusarse de que no podría ir a entrenar, asunto corroborado por la evidencia forense obtenida de los celulares.

Según la evidencia, Verdejo también le comentó a Ruiz que estaba teniendo problemas en su hogar y que la mujer a quien embarazó y que Verdejo iba a verificar esa prueba porque estaba preocupado. La Fiscalía confirmó con la evidencia que en efecto los dos celulares de Verdejo fueron rastreados en la zona cercana a la residencia de Keishla en el mismo momento en que Verdejo Sánchez indicaba a Ruiz que iba de camino a ver a la occisa.

“David Ruiz también conocía de la prueba de embarazo, pero no había manera de que el supiera esto sin que verdejo se lo dijera”, argumentó Gottfried.

Textos borrados

Ya el miércoles, 27 de abril de 2021, varios textos borrados de los celulares de Verdejo Sánchez y recuperados por los expertos forenses muestra que a eso de las 7:27 de la noche el púgil llegó hasta el apartamento de Keishla ubicado en el residencial público Villa Esperanza, en Cupey.

Esa misma noche, a eso de las 9:00 p.m., el testigo David Ruiz indicó que llamó al acusado para preguntarle cómo había ido su reunión con la joven embarazada a lo que Verdejo Sánchez contestó “no tuve éxito”.

“Los textos borrados de Verdejo al coacusado Luis Cádiz muestran que el acusado iba camino a donde Cádiz. Esto fue corroborado por la localización de los celulares de Verdejo, moviéndose al residencial Luis Llorens Torres, donde Cádiz vivía”, dijo Gottfried.

“Durante esta reunión entre Verdejo y Cádiz, Verdejo le contó a Cádiz sobre el problema que tenía con su esposa, que no quería perder a su familia. Verdejo quería que Keishla abortarr y le dijo que lo recogería al otro día para comprar “lo que tuviera que comprar”, añadió en referencia a la presunta dosis de heroína obtenida por el coacusado para drogar a la víctima.

Según la evidencia presentada en sala, Verdejo Sánchez aseguró que tenía que encontrar a Keishla antes del 1 de mayo porque ese día era el cumpleaños del sobrino de ella y ahí le diría a la familia que estaba embarazada de Verdejo Sánchez, y este no quería que eso sucediera.

Luego de un continuo texteo de Verdejo Sánchez con su entonces esposa, Eliz, para pedirle perdón y que le diera otra oportunidad, el acusado, a eso de las 12:45 de la madrugada del 29 le indica a Eliz su situación vía mensaje de texto.

“Estoy fuera de control, fuera de relajo. No tengo cabeza para nada”, señala el texto.

Más adelante, otra ronda de textos, están vez con Keishla, muestran que ambos acordaron que él la recogería el jueves, 29 a eso de las 7:00 a.m. en su apartamento en Cupey.

“Esa noche, un Verdejo fuera de control tuvo una conversación con (Luis) Cádiz de lo que habría de pasar el jueves 29 de abril. El plan era inyectarle la droga y lanzarla por el puente. Cádiz dijo que había encontrado un bloque de cemento en Llorens y lo guardó cerca de donde él trabajaba y también el alambre, porque había trabajado en construcción”, argumento Gottfried.

La Corte recesó para el periodo de almuerzo y se espera que esta tarde la Defensa presente sus argumentos finales.