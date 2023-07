El estreñimiento crónico podría influir en el deterioro cognitivo, según estudio

El estreñimiento estaría vinculado al envejecimiento del cerebro, así lo informó el primer estudio de unos científicos. Los autores definen el estreñimiento crónico como defecar cada tres días o más, y esto estaría relacionado a un 73 por ciento del deterioro cognitivo subjetivo, según una investigación presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Ámsterdam.

Relación entre el estreñimiento crónico y el cerebro

“Nuestro estudio proporcionó la primera evidencia de este tipo que examinó un amplio espectro de frecuencia de las deposiciones”, dijo el doctor Chaoran Ma, primer autor de la investigación y profesor asistente en el departamento de nutrición de la Universidad de Massachusetts Amherst. “Nos sorprendió lo fuertes que eran las asociaciones, especialmente para aquellos con evacuaciones intestinales muy poco frecuentes”.

El estreñimiento crónico afecta al 16 por ciento de la población adulta mundial, pero cada vez se vuelve más común entre adultos mayores debido a su edad, falta de ejercicios y fibra en su dieta, además que el uso de ciertos medicamentos influye también.

El estreñimiento crónico, definido por los autores como defecar solo cada tres días o más, se ha relacionado con un riesgo 73% mayor de deterioro cognitivo subjetivo, según la investigación presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Ámsterdam. pic.twitter.com/LqRt3N1jWo — NeuronaSV (@NeuronaSV) July 20, 2023

¿Cómo se realizó el estudio?

La función cognitiva es la capacidad de una persona para aprender, pensar, razonar, resolver problemas, tomar decisiones, recordar y prestar atención. Aunque no había estudios entre el estreñimiento y el cerebro, se llevó a cabo la evaluación mental de más de 112 mil adultos.

Primero, fueron investigadas las mujeres y luego los hombres. A diferencia de las personas con deposiciones de una vez al día, los que tenían estreñimiento tenían una cognición peor a lo estudiado en tres años.

Aprender sobre intestino-cerebro

“Cuanto más aprendemos sobre el acceso intestino-cerebro, más entendemos que es muy importante garantizar que (prevenir o abordar el deterioro cognitivo) sea un enfoque sistémico”, dijo Maria C. Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer, que no participó en la investigación. “El cerebro no está completamente aislado de lo que sucede en el flujo sanguíneo”.