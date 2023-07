Serrallés brinda por alianza con bodega de Nueva York

La Oficina de Comercio y Turismo de Nueva York en Puerto Rico y la Importadora Serrallés se comprometieron en expandir el portafolio de la industria de vino en Puerto Rico al anunciar la histórica alianza con la bodega del estado de Nueva York, Dr. Konstantin Frank, vinos producidos en la Región de los Finger Lakes, los cuales ya están disponibles para la venta en la isla.

Esta es la primera introducción de vinos de Nueva York al mercado creciente de vinos en Puerto Rico, y descorcha una nueva era de conocimientos de vinos e intercambio cultural, que a su vez promueve el desarrollo económico del archipiélago.

El Estado de Nueva York es una de las principales regiones vitivinícolas del mundo y el tercer productor más grande de vino de la nación. Desde que asumió el poder, la Gobernadora Hochul ha apoyado los esfuerzos de desarrollar la industria de bebidas artesanales y abrir el paso para crecimiento inesperado a través de reformas regulatorias e iniciativas innovadoras.

Actualmente existen 496 bodegas con licencia en todo el estado, incluyendo 394 fincas de bodegas, indicativo que la industria de vino es importante para la economía del estado.

“Nosotros en Destilería Serrallés, Inc. nos sentimos emocionados y honrados en representar y distribuir los excelentes vinos de la bodega Dr. Konstantin Frank. Como empresas tenemos mucho en común; somos empresas de familia con una larga historia, el compromiso de calidad es parte de nosotros, y perfeccionar los productos que le presentamos a los clientes es nuestra obsesión. Elementos excelentes en lo que esperamos será una larga y exitosa alianza. Agradecemos a la Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York y todos los que participaron en hacer de este arreglo una realidad. Ahora la gente de Puerto Rico tendrá la oportunidad de saborear los mejores vinos del Estado de Nueva York, una experiencia única”, expresó Silvia Santiago, vicepresidente de manufactura de la Destilería Serrallés, Inc.

Lanzamiento y degustación de vinos Dr. Konstantin Frank en la Oficina de Comercio y Turismo de Nueva York en San Juan.

Dr. Konstantin Frank es la bodega más premiada de Nueva York y proveerá la variedad de sus Riesling y Rosé para la exportación.

“Los vinos de Nueva York son del más alto calibre en el mundo. Esta alianza apoya a la producción local y continuará enriqueciendo al intercambio comercial vibrante y duradero entre Nueva York y Puerto Rico, de mutuo beneficio a las comunidades y la economía”, expresó Hope Knight, presidente y CEO de Empire State Development, en declaraciones escritas.

Por su parte el Secretario de Estado de Nueva York, Robert J. Rodríguez, dijo que: “Nueva York y Puerto Rico continúan en trabajar juntos facilitando intercambio comercial y expandiendo mercados para crear un impacto económico en el agronegocio y agroturismo. Le agradecemos a la Gobernadora Hochul por su compromiso a la comunidad puertorriqueña y alzamos nuestras copas a la Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico por lograr que los vinos de los Finger Lakes de Nueva York estén disponibles en Puerto Rico para su conocimiento. Este esfuerzo crea un nuevo mercado para los negocios Hechos en Nueva York en continuar una tradición ejemplar de intercambio cultural y comercial entre el Estado de Nueva York y la Isla del Encanto”.

“Nosotros estamos absolutamente encantados en ser la primera bodega vendiendo nuestros vinos en Puerto Rico. Mi bisabuelo fue un pionero en Nueva York cuando fue el primero en sembrar la variedades Europeas en el este de Estados Unidos. Nosotros continuamos en ser pioneros cuatro generaciones después y esta vez trayendo nuestros vinos a la gran gente de Puerto Rico. Es un honor asociarnos con la Destilería Serrallés y esperamos obtener una relación duradera y próspera. Queremos agradecerle a la Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva York en Puerto Rico, específicamente nuestro contacto, Betty Enríquez, por facilitar y apoyarnos en la búsqueda de distribución en Puerto Rico”, comunicó Meaghan Frank, vicepresidente, Bodega Dr. Konstantin Frank.

Sobre Empire State Development

Empire State Development (ESD) es el departamento de desarrollo económico del estado de Nueva York. La misión de ESD es promover una economía vigorosa y en crecimiento, fomentar la creación de nuevos empleos y oportunidades económicas, aumentar los ingresos del Estado y sus municipios, y lograr economías locales estables y diversificadas. A través de préstamos, incentivos contributivos, subsidios y otras formas de asistencia económica, ESD procura realzar la inversión de empresas privadas para estimular la creación de empleos y apoyar a las comunidades hasta ser prósperas en todo el estado de Nueva York. ESD también es la agencia principal administrativa que supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico y el mercadeo de “I LOVE NY”, la marca turística icónica del Estado. Para obtener más información sobre los Consejos Regionales y Empire State Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.

Sobre la Oficina de Comercio y Turismo de Nueva York en Puerto Rico (NYSOTT)

La Oficina de Comercio y Turismo de Nueva York en Puerto Rico fomenta el desarrollo económico y promueve el intercambio cultural facilitando el comercio internacional, el turismo y las oportunidades de inversión. A través de sus alianzas estratégicas e iniciativas, la oficina aspira en mostrar las ofertas únicas de Puerto Rico y el Estado de Nueva York a una audiencia global mientras cultiva alianzas mutuamente beneficiosas con empresas y organizaciones mundialmente. La Oficina de Comercio y Turismo también es la base para el Estado de Nueva York cuando los desastres naturales han azotado a Puerto Rico y el Estado de Nueva York siempre ha estado presente para ayudar a la isla hermana.

Sobre la Destilería Serrallés

La Destilería Serrallés Inc. es la compañía matríz de Serrallés Imports, la distribuidora de vinos y espíritus en Puerto Rico. Serrallés es el productor del Ron Don Q Cristal, Don Q Oro, Don Q Reserva, Done Q Reserva XO y un paladar de sabores como Don Q Limón and Don Q Coco. Desde 1865, la familia Serrallés ha producido consistentemente los mejores rones del mundo bajo la marca Don Q