Apoyan la artesanía de tambores como actividad empresarial

El Centro de Economía Creativa (CEC) anunció un nuevo proyecto en colaboración con la entidad CERF+ que amplía el alcance de su iniciativa “Nuestros Tambores”. Con el compromiso de fomentar la industria artesanal de instrumentos de percusión en Puerto Rico, esta iniciativa proveerá capacitación empresarial y un capital de $10 mil para el fortalecimiento de las operaciones de los artesanos.

El proyecto “Nuestros Tambores” reconoce la artesanía de instrumentos de percusión por su valor económico y cultural para Puerto Rico. El programa ha seleccionado a un total 20 artesanos de múltiples renglones, incluyendo 11 artesanos especializados en la fabricación de instrumentos de percusión. Este proyecto se suma a la publicación de la página web el pasado año que recopila biografías de sobre 30 artesanos y documentación audiovisual de su trayectoria a través de más de 50 años de historia.

“Las primeras fases se enfocaron en la historia y desarrollo de la artesanía de tambores en Puerto Rico. Sin embargo, nos dimos cuenta de que había una oportunidad de invertir en algunos de los artesanos que mantienen esta práctica que además de preservar patrimonio es una forma de autogestión empresarial”, expresó Javier Hernández Acosta , fundador del Centro de Economía Creativa.

El programa se estructura en tres etapas que incluyen talleres empresariales, un componente de especialización a partir de las necesidades individuales y un proceso de mentoría para el desarrollo de un plan de trabajo. El estipendio de $10,000 a cada uno de los participantes contribuirá a ejecutar ese plan de trabajo, incluyendo inversiones en infraestructura, equipo y estrategias de mercadeo. Entre el grupo de artesanos de instrumentos de percusión se encuentran Emmanuel Martinez, Carlo “Xiorro” Padilla (Taller Bambulé), Albit Rivera, David Figueroa (Taíno Percussion), Víctor Vélez (Barriles Sorpresa), Juan Fuentes hijo (Taller La Plena), Papo Del valle, Tito Romero (Panderos Caribe), Wilfredo “Kichy” Morales, Keven Pellot y Bárbara Pérez y Luis Ramos de Taller Kenuati, artesanos reconocidos con distintos años de trayectoria y áreas de especialidad.

Ruby López, directora ejecutiva de Cerf+ expresó que: “con la ayuda de Windgate Foundation y la alianza con el Centro de Economía Creativa podemos ayudar a estos artistas y artesanos, una de las cosas más importantes que podemos hacer como sociedad. Apoyarlos significa que la cultura vibrante continuará y estamos muy emocionados de ser parte”.

Este proyecto fue posible gracias al apoyo del Centro de Economía Creativa, CERF+ y Windgate Foundation con una inversión total de $200 mil que permite a los artesanos desarrollar sus emprendimientos culturales en el campo de la artesanía de instrumentos de percusión. De igual forma, Nuestros Tambores continúa recopilando la historia de la artesanía de instrumentos y su desarrollo a través de una segunda subvención de Humanidades Puerto Rico.

Para Tito Romero, artesano y fundador de Panderos Caribe, su participación en el programa “ha sido una gran bendición. No solo por el incentivo económico que me ha ayudado a obtener materiales y maquinaria que necesitaba, sino también por todas las herramientas y conocimiento que he recibido a través de los talleres. Estoy muy agradecido de formar parte”.

Para obtener más información sobre el proyecto y conocer a artesanos puertorriqueños que fabrican instrumentos de percusión pueden visitar la página web oficial: www.nuestrostambores.com . También si les interesa compartir experiencias o anécdotas pueden comunicarse a través de las redes sociales o por correo electrónico a centrodeeconomiacreativa@gmail.com .

Cerf+ es una organización fundada en 1985 con la misión de apoyar a la comunidad artesanal a través de programas educativos, abogacía, redes de colaboración y ayuda de emergencia.