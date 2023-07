La cantidad de chocolate que puedes comer a diario para mejorar tu salud

El blanco no es chocolate porque no tiene el principal ingrediente, el cacao (Cortesía)

Es ampliamente conocido que una dieta variada de frutas y verduras ofrece los mayores beneficios nutricionales para el cuerpo. Pero, ¿y si el chocolate fuera igual de bueno para ti, incluso apoyando tu salud cardiovascular?

Al plantear la pregunta de si el chocolate, o más específicamente el cacao, podría tener algún beneficio real para la salud, un estudio reciente de 3,6 años publicado en el American Journal of Clinical Nutrition reveló que si bien el consumo de suplementos de extracto de cacao no eliminó ni redujo significativamente la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares. problemas, redujo las tasas de mortalidad en un 27%.

En primer lugar, es importante saber exactamente lo que el chocolate o el cacao tienen para ofrecer a su bienestar cardiovascular. En pocas palabras, los suplementos de cacao contienen un compuesto natural llamado flavanoles, que también se encuentra a menudo en las bayas y la col rizada. Los flavanoles han demostrado ser útiles para apoyar una circulación saludable, reducir la presión arterial e incluso combatir el daño celular.

Este estudio trabajó específicamente con suplementos de cacao y no con barras de chocolate o dulces de farmacia en general, así que no, una gran barra de chocolate al día no necesariamente mantendrá alejado al médico.

El chocolate ayuda a la salud del corazón

A lo largo del estudio, los 21 442 participantes tomaron dos cápsulas de flavanol de cacao al día durante casi dos años. Además de esto, se asignó a algunos participantes a tomar multivitaminas adicionales o un placebo, y el estudio buscó un seguimiento a los seis y 12 meses. Este proceso también tuvo en cuenta los problemas de salud externos, el estilo de vida y los factores sociodemográficos para que los participantes se encontraran en puntos de partida similares al comienzo del estudio.

cybercook Además de ser delicioso, el chocolate puede ser bueno para tu salud.

El estudio encontró que los participantes que tomaron suplementos de extracto de cacao experimentaron una reducción significativa en la muerte cardiovascular, aunque todavía estaban en riesgo de eventos cardiovasculares como un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o una enfermedad de la arteria carótida.

¿Cuánto chocolate se necesitaría para apoyar la salud del corazón?

Desafortunadamente para los amantes del chocolate con leche, esta opción altamente procesada no es el cacao saludable al que se refiere el estudio para apoyar el corazón. De hecho, se necesitarían alrededor de 50 porciones de chocolate con leche para ayudarlo a alcanzar el contenido de flavonoides de los suplementos de extracto de cacao. No hace falta decir que eso no es bueno para su salud cuando está considerando el consumo de azúcar.

En cuanto al chocolate amargo, 30 gramos contienen alrededor de 57 miligramos de flavanoles en comparación con el suplemento, que contiene alrededor de 50 miligramos por gramo, por lo que 10 porciones de chocolate amargo al día serían lo que necesita para obtener los beneficios encontrados en este estudio.