Razones para tender tu cama en las mañanas que van más allá del orden

Hay quienes piensan que tender la cama es un simple paso para generar orden en la habitación. Sin embargo, detrás de esta gran acción hay toda una filosofía de vida que podría ser tan solo el inicio de una seguidilla de grandes cosas.

Existen libros que hablan de la importancia de cumplir con esta tarea apenas abrimos los ojos, pues además de convertirse en el primer logro del día, genera una sensación de satisfacción bastante favorecedora que influirá positivamente en el resto de tu jornada.

William H. McRaven es un comandante estadounidense y escritor del libro “Haz la cama”, un texto surgió de su paso por las fuerzas especiales SEAL. Según manifestó el almirante retirado tender la cama de la manera correcta se convirtió en una demostración de disciplina constante que jamás podría fallar y que sin importar el desarrollo del día al final sabía que algo había hecho bien.

Tender la cama puede cambiar el curso de tu día Foto de Adam Winger en Unsplash

Mejora la productividad

Los expertos aseguran que el inicio del día puede determinar cómo será el resto, por lo que cumplir dicha tarea aportará cierto grado de concentración que será favorecedora para enfrentar el resto de los objetivos.

Aporta sentimiento de logro

La escritora Karen Kigston asegura que, al dejar la cama sin arreglar, lo más probable es que el resto de la jornada se desarrolle en completo desorden, lo que podría generar desconcentración, frustración y hasta mal humor.

Aliviana el estrés

El caos es contraproducente para la productividad. Así que, si tiendes la cama además de simplemente ordenar, vas a propiciar un ambiente de calma que te ayudará a mantener el estrés y la ansiedad a raya.

Disciplina = éxito

El ocasiones el orden esta infravalorado, no se trata de ser perfeccionista o adicto a la limpieza. Si no disfrutar de los pros que tiene iniciar el día en un espacio inspirador y que favorezca nuestra creatividad y pensamientos al no dejar una tarea tan simple pendiente.