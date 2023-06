Dietista explica cuál es la fruta número uno para perder peso

Es posible que ya sepa que ningún alimento podría contribuir a la pérdida de peso. Más bien, es una combinación de factores (lo que come, cómo come y cuánto come) lo que podría afectar sus objetivos de pérdida de peso. Las verduras y frutas, por ejemplo, son vitales para mantener un peso saludable.

Si bien todas las verduras y frutas ofrecen una variedad de nutrientes que contribuyen a la buena salud, algunas, como las frambuesas, podrían ser más beneficiosas para perder peso.

Por qué la fruta puede ayudar con la pérdida de peso

Puede reemplazar alimentos con más calorías

En comparación con otros alimentos como bocadillos salados, postres dulces y bebidas azucaradas, la mayoría de las frutas enteras son ricas en nutrientes y bajas en calorías. La fruta es rica tanto en fibra como en agua, lo que significa que agrega volumen a las comidas.

Esto significa que puede comer la misma cantidad de alimentos pero consumir menos calorías, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Ayuda a frenar el hambre

Con la fruta, hay que masticarla mucho para descomponerla. (Piense en comer una manzana). Por lo tanto, el consumo adecuado de frutas y verduras puede ayudar a disminuir el ritmo al que está comiendo, según un estudio de 2020 publicado en Nutrients. Tomarse el tiempo para masticar ofrece numerosos beneficios, incluido sintonizarlo con las señales de hambre y saciedad.

La mejor fruta para lograr tus objetivos de pérdida de peso

Si tu objetivo es perder peso, asegúrate de comer frambuesas . Estas pequeñas frutas dulces están repletas de fibra, antioxidantes y antioxidantes y tienen un sabor dulce que satisface. Así es como pueden apoyar la pérdida de peso.

Cargado con Fibra

Una taza de frambuesas, tanto frescas como congeladas, proporciona cerca de 10 gramos de fibra, según el USDA. Eso es aproximadamente un tercio de la ingesta diaria recomendada de fibra para hombres y mujeres, según las Pautas dietéticas para estadounidenses.

La fibra plantea numerosos beneficios. Además de promover la pérdida de peso, la fibra lo ayuda a mantenerse regular, ralentiza la digestión y evita los picos repentinos de azúcar en la sangre para una energía más constante durante todo el día.

Además, las bacterias en el intestino se alimentan de fibra. Por lo tanto, consumir fibra es clave para un microbioma intestinal diverso y equilibrado, que desempeña un papel en otros aspectos de su salud, como la función del sistema inmunológico.

Propiedades anti-inflamatorias

Los antioxidantes que se encuentran en las verduras y frutas juegan un papel muy importante en la protección de las células de su cuerpo al neutralizar los radicales libres dañinos para reducir la inflamación que causa enfermedades. Y solo tienes que mirar el hermoso tono rojo de las frambuesas para saber que están repletas de antioxidantes.

De hecho, las frambuesas están repletas de antioxidantes específicos llamados antocianinas, según un estudio publicado en el Journal of Berry Research en 2019. Las frutas también son una excelente fuente de vitamina C, otro antioxidante.

Naturalmente dulce

Las frambuesas contienen azúcar natural que puede satisfacer a los golosos. Cómelos a puñados o agrégalos a un tazón de cereal de yogur, ensaladas, postres y más.

Otras cosas a considerar cuando se trata de perder peso

Antes de comenzar su viaje de pérdida de peso, considere sus objetivos y motivación. Por ejemplo, su objetivo podría ser disminuir el nivel de azúcar en la sangre o la presión arterial para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o enfermedades del corazón.

También es posible que desee perder peso para poder moverse más fácilmente sin molestias o poder perseguir a sus hijos por el parque.

Recuerde que perder peso no se trata de alcanzar un número específico en la báscula, sino que, como dice el CDC , es un estilo de vida que implica una dieta saludable, actividad física regular y otros hábitos saludables.

La pérdida de peso no ocurre de la noche a la mañana y requiere compromiso y cambios en el estilo de vida para mantenerla a largo plazo, según una investigación de 2019 en Clínicas médicas en América del Norte . Además, si tiene antecedentes de trastornos alimentarios o trastornos alimentarios, la dieta puede ser un factor de riesgo para desencadenar sus síntomas.