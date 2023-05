Google Cloud usará inteligencia artificial para buscar nuevos fármacos

Con la misión de descubrir nuevos fármacos y avanzar en la medicina, la empresa Google con optó por lanzar nuevas herramientas de Inteligencia Artificial y ayudar a innumerables compañías del área de farmacia.

“La primera de estas herramientas es la Suite Target and Lead Identification. Se ha desarrollado para que las empresas tengan más facilidades para predecir y comprender la estructura de las proteínas, una parte fundamental en el desarrollo de fármacos”, mencionó MCPRO.

En cambio, “(…) la segunda es la Suite Multinomics, que ayudará a los investigadores a captar, almacenar, analizar y compartir grandes cantidades de datos de genética”.

Beneficios de las herramientas de Google Cloud

Las empresas del área biofarmacéutica se beneficiarán con ambas herramientas. Inspirarán para “invertir menos dinero en los procesos de descubrimiento y lanzamiento de un fármaco, ya que contribuirán a acelerar su tiempo de desarrollo”, sin duda.

Entonces, “crear un fármaco nuevo no solo costará menos a las empresas con estas herramientas. También, harán que se reduzca el tiempo de su llegada al mercado. Eso sí, no se trata de un proceso sencillo, ya que la mayoría de los fármacos desarrollados por las empresas de biomedicina y farmacia no logran conseguir la autorización para salir al mercado”.

Para los clientes de Google Cloud se encuentran disponibles en la actualidad. “Y su coste será variable en función de cada empresa y sus necesidades. Hay varias farmacéuticas, como la farmacéutica Pfizer, así como algunas de biotecnología, que ya han estado utilizando ambas herramientas” de prueba privada durante una fase.

Suite Target and Lead Identification

El portal alegó que “la Suite Target and Lead Identification tiene como misión acelerar el primer paso clave en el desarrollo de un fármaco: identificar un objetivo biológico en el que puedan centrarse los investigadores, para diseñar un tratamiento sobre él”.

Una proteína, en la mayoría de los casos, resulta un objetivo biológico. “Localizar el objetivo implica identificar su estructura, lo que determina su función, o el papel que juega en una enfermedad. Si se puede comprender este papel, y la estructura de la proteína, se puede comenzar a desarrollar fármacos en torno a ello. Pero, el proceso lleva mucho tiempo” y a veces no se desencadena el éxito.