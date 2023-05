Peanut, la app que busca conectar a mujeres en todas las etapas de la maternidad

¿Recuerdas cuando eras niña y podías acercarte a alguien y simplemente pedirle que fuera tu amigo? Como adulto, no parece ser tan simple, especialmente cuando eres madre.

La maternidad puede estar llena de sentimientos de soledad. Si bien darle la bienvenida a un nuevo ser y cuidar de este puede traer gran alegría, algunas mujeres inevitablemente se sienten atrapadas y aisladas del mundo pues hay poco tiempo para atender sus necesidades y conectar con los demás.

Es así como Michelle Kennedy, abogada, empresaria y exmiembro de la junta de Bumble encontró una oportunidad de negocio creando Peanut, una aplicación en la que mujeres que son madres o que están buscando concebir puedan conectarse y, por qué no, hacerse de nuevas amigas que estén viviendo situaciones similares con la maternidad.

“Formé parte del equipo que construyó Bumble. Entonces estaba enfocada en conectar a las personas para tener relaciones románticas. Pero en mi vida personal no estaba teniendo citas, tenía un recién nacido. Así que vivía una doble vida trabajando y creando productos para citas, luego en casa estaba con mi bebé buscando consejos de maternidad en línea”, relató Michelle en entrevista con Nueva Mujer. “Mis amigas no estaban teniendo bebés. Yo fui la primera en casarme y tener uno, así que me sentía bastante sola y aislada”, agregó.

Michelle Kennedy Michelle Kennedy, fundadora de Peanut. (Cortesía Michelle Kennedy, Peanut)

La empresaria también destacó que en aquel entonces su madre no estaba cerca para aconsejarle por lo que se dio cuenta de que, como nueva mamá, tenía pocos recursos para conectarse con otras madres de ideas afines. Para llenar este vacío, lanzó una aplicación que hiciera esto posible.

“Tuve la idea de lo genial que sería usar el algoritmo que usamos para conectar a las personas románticamente pero para encontrar amigos”, reveló Michelle y confesó que en un principio sólo siguió con su trabajo normal hasta que su hijo comenzó a crecer y representar nuevos desafíos.

“Necesitaba entender sobre la guardería, si estaba comiendo adecuadamente, si todas las demás mamás se sentían agotadas y cansadas todo el tiempo. Tenía tantas preguntas. Cuando mi hijo tenía dos años y medio decidí dar ese salto, dejar Bumble y comencé a construir lo que se convirtió en Peanut”.

Pero mientras que el algoritmo de citas se basa principalmente en la apariencia, en Peanut se trata de que las mujeres que son madres (o están buscando serlo) puedan encontrar cosas en común con otras y así crear una comunidad.

Desde el primer instante la aplicación te va guiando a las personas ideales ya que puedes elegir una comunidad según en la etapa en la que te encuentres. “Es muy importante encontrar solidaridad y hermandad y eso sucede cuando tienes algo en común, el poder decir ‘oh, estoy haciendo eso también’”, explicó Kennedy. “Si estás tratando de concebir o estás en algún tratamiento de fertilidad, lo último que quieres hacer es hablar con una mujer que está embarazada. Y cuando estás embarazada, puedes estar en un momento diferente al de alguien que está a punto de dar a luz o alguien que está en el segundo trimestre”.

Michelle Kennedy Peanut Así luce la aplicación. (Cortesía Michelle Kennedy, Peanut)

El camino no fue nada sencillo para la empresaria ya que también se enfrentó a las barreras de género en el sector tech. “No soy técnica, ni ingeniero, ni desarrolladora de software, por lo que fue más difícil conseguir financiamiento. Y también fue difícil iniciar un negocio donde las personas que escriben los cheques no pueden usar mi producto, no les importa, no tienen un vínculo emocional con la idea de que ‘las mujeres merecen una plataforma, merecen un espacio seguro, algo diseñado por ellos por ellos’ y eso no resonó porque no lo necesitaban. Así que sí, había muchas barreras”

Ante la interrogante de por qué es tan difícil hacer amigos cuando estás en alguna de dichas etapas de la maternidad, Michelle Kennedy destacó que además de que no vivimos como vivían nuestras madres, hay mucha presión social alrededor de “lo perfecta que debe ser la maternidad”. “La vida de una mamá no es como Instagram. La realidad es que es difícil, puede ser aburrida, te consume toda, estás exhausta y, a veces, es muy difícil darte cuenta de que necesitas amigos”, señaló. “La maternidad y la feminidad tienen diferentes etapas, cada quien tiene diferentes entornos de vida y movilidad social. Encontrar mujeres que estén haciendo lo mismo al mismo tiempo es liberador. Todo se vuelve fácil de hablar”.

La aplicación cuenta con una sección en la que los miembros de la comunidad pueden abrir foros de discusión en los que se escuchan las unas a las otras, además de que pueden conectar con especialistas en diferentes temas.

“Creamos esa sección durante la pandemia. Hablar es humanizar. Si tienes que preguntar algo, si quieres decir algo que sientes, lo puedes compartir en tiempo real. Los ‘pods’ son una de mis características favoritas en la aplicación. Puedes encontrar diferentes temas, desde lactancia y sexo después de dar a luz hasta discusiones sobre las Kardashians. Hablan de todo. Es realmente increíble escuchar a las mujeres expresarse”.

Para Michelle, crear una aplicación como ésta ha sido “el mayor honor de la vida”. “¿Cómo no podría amar levantarme todos los días y construir algo donde creo que las vidas de las mujeres se ven impactadas para mejor? Esa es una misión increíble”, puntualizó.