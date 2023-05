Se atrevió a todo en TikTok: grabó mientras la despedían del trabajo

Un video que se viralizó en TikTok captó ‘sorpresivamente’ el que pudo haber sido uno de los peores días de una joven estadounidense, puesto que en su trabajo decidieron despedirla de manera repentina.

El contenido de la joven, más conocida en tal red como @sohltrain, trata sobre sus mascotas, vida en pareja, pasatiempos y outfits (principalmente vestidos).

La chica, con más de 250.000 seguidores, laboraba mientras hacia contenido para su red sin pensar que en uno de sus clips quedaría plasmado el tan mal momento vivido. El video ha sido tendencia en internet, al punto que se acerca a los siete millones de visualizaciones.

Despido en TikTok

En uno de esos videos, la chica estaba mostrando su rutina y al momento que encendió el computador y abrió el correo encontró el mensaje con tan desafortunada noticia: decía que Amazon, compañía en la que (según New York Post) trabajó por ocho años, había decidido prescindir de sus servicios y lo hizo así: de forma inesperada y repentina.

Luego de leer dicho correo decidió salir con su esposo y mascota a dar una caminata en un posible intento por cambiar de ánimo. “Debatí si debería publicar esto, pero si también te despidieron, debes saber que no estás solo”, expresó.

“Una parte de mí está contenta de estar fuera de este ambiente extremadamente tóxico”, dijo; sin embargo, también comentó: “la otra parte se siente como un fracaso y una decepción y odia tener que decirle a la gente que me despidieron (...), pero así es la vida”.

Más voces

Algo parecido le pasó en México a una joven, quien optó por ponerle punto y final a los abusos de los que aseveró ser víctima por parte de su jefa y. Se armó de valor y publicó en Tiktok, esta se las arregló para grabar un roce que tuvo con ella por un supuesto “cambio repentino” en cuanto a las fechas de pago.

Según la mexicana, le cuestionó no devengar de manera semanal sino quincenalmente mientras que en una disputa con su supervisora le enfatizaba que era ella quien tomaba las decisiones.“Llega temprano y no tengo ningún problema (...). Yo no le tengo miedo a tu abogado, pásamelo y si yo digo que les pago a la quincena, les pago a la quincena”.

Además, según hizo público en sus redes, su jefa presuntamente la había hostigado más tarde por WhatsApp.