¿Quién es Mr. Best? El influencer millonario que está regalando dinero en las redes sociales

Uno de los creadores de contenido más conocidos en YouTube, Jimmy Donaldson “Mr. Beast”, tiene solo 25 años y una comunidad de 150 millones de suscriptores.

Es conocido por realizar generosas donaciones a fundaciones y ayudar a personas a través de concursos o retos. Una de sus publicaciones más recientes se ha hecho viral por prometer que regalará 10 mil dólares a 5 de sus seguidores.

¿Cuánto dinero gana MrBeast?

El estadounidense gana dinero a través de patrocinios, publicidad y mercadería debido a las varias empresas que ha creado y que han sido clave en su éxito. Tiene una tienda de ropa en línea que se llama Shop MrBeast.

También tiene un negocio de comida rápida en varios lugares de Estados Unidos llamada: MrBeast Burger. Además, creó una marca de chocolatinas llamada Feastables.

Según la revista ‘Forbes’, si MrBeast vendiera sus acciones solo del canal de YouTube tendría una ganancia en total de 1.500 millones de dólares. Incluso, se estima que la fortuna de MrBeast asciende a 500 millones de dólares.

También, la cadena de hamburguesas es uno de sus negocios más rentables, con un bruto estimado del 40 por ciento. En 2021 obtuvo 70 millones de dólares en ventas anuales y finalmente alcanzó los 100 millones de dólares en ese año.

Paso a paso para ganar 10 mil dólares

Visitar el perfil de Instagram de MrBeast (cuenta con 30 millones de seguidores y verificación)

de (cuenta con 30 millones de seguidores y verificación) Debes etiquetar a una persona en los comentarios

Compartir la publicación en una de tus historias

El sorteo se realizará este miércoles 10 de mayo.

El motivo del sorpresivo sorteo responde a su cumpleaños 25.

¿Quién es MrBest?

Su fama nació en un video donde regaló 10 mil dólares a un indigente. Donaldson se dio cuenta del impacto viral que tiene esta actividad altruista y comenzó a recrear escenarios donde el valor monetario resalte.

Fue reconocido el 2021 por recrear el Juego del Calamar. Asimismo es dueño de MrBeast Burger.

¿Qué dice de su trabajo?

“Me levanto y me obsesiono con ello. Me obsesiono hasta que me duermo. Sueño con ello. Me despierto y lo vuelvo a hacer, hasta la saciedad. Nada fuera de mi negocio recibe atención”, comentó en una pasada intervención.