Los 5 mejores perfumes dulces que duran todo el día en el cuerpo

La Belle - Jean Paul Gaultier



Olor: -4/10 es lo peor q he olido en mi vida. Es tan fuerte que echa para atrás. Huele a cerrado, no sé cómo explicarlo.



Packaging: es precioso. No merece llevar ese brebaje dentro. Me encanta la silueta de la mujer y las flores doradas al detalle pic.twitter.com/R4k2SkLi5E