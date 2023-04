¿Haces ejercicios y tu barriga no rebaja? Sigue estos tips

¿Haces y haces ejercicios, pero tu barriga no rebaja? Si tu respuesta es positiva es porque seguramente no estás haciendo los ejercicios adecuados, ni la dieta o modo de vida que los refuerce.

No basta con hacer ejercicio, sino con hacer los correctos para bajar la grasa abdominal. Además, si pese al entrenamiento físico, comes mal y en exceso, obviamente tu barriga no desaparecerá.

Mayo Clinic explica que la acumulación de grasa en la zona del abdomen se debe a tres factores: la dieta, falta de ejercicios y la edad. De tal modo, que si se come mal y no se entrena, hay un aumento inevitable en esta área del cuerpo.

El referido medio detalla que después de los 50 años, las mujeres tienden a tener más barriga porque disminuyen los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas.

El portal Clara explica que para la barriga, el mejor entrenamiento es el aeróbico, como correr, nadar, manejar bicicleta. También puedes hacer sentadillas, zancadas o los famosos abdominales.

Men’s Health menciona la plancha isométrica con series de 30 a 45 segundos, la rueda abdominal con 10 ó 12 repeticiones, las elevaciones de piernas (acostados boca arriba) y la plancha con desplazamiento.

¿A qué hora hacer ejercicio?

Las horas de la mañana son las más recomendadas. El medio Clara refiere que un estudio de la Universidad de Bath, publicado en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, determinó que ejercitarse en ayunas ayuda a quemar la grasa de la barriga más rápido.

Sin embargo, esto no es recomendable en personas con problemas de glucosa, ya que ejercitarse sin comer, podría provocar una crisis. Ante cualquier cuadro patológico, lo ideal es consultar con el médico si es conveniente entrenar sin desayunar.

Alimentación

Comida rica y saludable Comer saludable es cada día más un desafío para la población mundial y, específicamente, para Chile. Nuestro país es el segundo con más sobrepeso de la OCDE y tres de cada cuatro personas viven con obesidad. (Esfuerzo Pyme)

De nada sirve que te ejercites, si comes con exceso de grasa, harinas y azúcares, esto es algo que debes minimizar al máximo.

Evita los refrescos, las frituras, la bollería y pastelería en general. Cuando lo hagas, es preferible que lo consumas en las mañanas y solo una vez a la semana.

También se aconseja aumentar las dosis de proteína con pollo, pescado, carnes magras y huevos. Igualmente, comer más frutas y vegetales. Es muy importante tomar abundante agua. No esperes tener sed para ello.