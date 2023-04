Innovador proyecto busca llevar investigación boricua al espacio.

Con el objetivo de continuar avanzando en el campo de la investigación aeroespacial en Puerto Rico, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR) junto a la empresa de biotecnología Rhodium Scientific, ofrecieron dos talleres informativos para el ecosistema de investigación y aeroespacial de la Isla, en los que dieron a conocer detalles sobre el Puerto Rico Space Launch Challenge. Este innovador proyecto le permitirá a la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología puertorriqueña acceso a la ruta de Rhodium Scientific en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), a través de un proceso de selección competitivo basado en propuestas, ejecutado por el Research Grants Program del FCTIPR.

Este challenge o desafío busca impulsar las industrias de ciencia e ingeniería de Puerto Rico a la vanguardia de la innovación espacial, proporcionando un acceso rápido a la ISS, equipos y operaciones de vuelo espacial y consultoría experta en el desarrollo de misiones espaciales. Esto, gracias una colaboración entre Rhodium Scientific, INDUNIV y el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, grupo conocido como PROSPACE, que tendrá a su cargo evaluar las propuestas. Se trata del primer desafío de este tipo en Puerto Rico, y está abierto a todos los científicos, ingenieros profesionales y estudiantes puertorriqueños.

Durante los dos talleres que se llevaron a cabo en Mayagüez y San Juan, portavoces de cada organización presentaron y detallaron lo que confían será un paso definitorio en el camino de la investigación aeroespacial boricua.

“Apoyar estas alianzas y proyectos es parte de nuestra misión de invertir, facilitar y desarrollar las capacidades necesarias para avanzar continuamente la economía de Puerto Rico y el bienestar de sus ciudadanos, mediante empresas basadas en la innovación, la ciencia, la tecnología y la salud pública”, dijo la Ing. Lucy Crespo, Principal Oficial Ejecutiva del FCTIPR.

“Creemos que el Puerto Rico Space Launch Challenge se convertirá en una convocatoria anual en Puerto Rico, ofreciendo los catalizadores necesarios para posicionar a la Isla como líder mundial en los nuevos mercados de la biociencia espacial”, indicó Olivia Gámez Holzhaus , fundadora y principal oficial ejecutiva de Rhodium Scientific, Space Biotech.

Rhodium Scientific es una empresa hispanoamericana, fundada como una compañía de biotecnología en el 2014 para promover las capacidades y la comercialización de descubrimientos científicos y productos probados en el espacio y en la Tierra. Rhodium Scientific provee acceso al

ambiente de la microgravedad para investigación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés), pruebas de productos y fabricación en vuelo.

Rhodium apoya diversas oportunidades a través de alianzas y programas de biofabricación, microbiología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ciencias de plantas/suelos, química, medicina regenerativa y demostraciones tecnológicas. Rhodium Scientific es pionera en nuevas oportunidades y mercados comerciales en el espacio a través del Rhodium Science Chamber Facility, una plataforma en la ISS diseñada para permitir descubrimientos fundamentales y establecer una producción escalable en el espacio.

En esta ocasión, Rhodium Scientific se une al Programa de Subvenciones para Investigación del Fideicomiso, el cual es el principal mecanismo de financiación de proyectos de investigación con un proceso competitivo y evaluación por pares, para impulsar proyectos científicos y tecnológicos desarrollados localmente de forma que logren seguir desarrollándose a través de otras fuentes de financiación.

“Nuestro Programa de Subvenciones para Investigación ofrece mecanismos de financiamiento estructurados, sistemáticos y abiertos para apoyar el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología en Puerto Rico. Representamos una fuente crítica de apoyo financiero competitivo para actividades fundamentales de investigación y comercialización que construye la economía del conocimiento. Seguimos enfocados en impulsar la innovación y empoderar a los científicos y empresarios puertorriqueños a llevar a Puerto Rico al nivel más alto de excelencia en la Tierra y ahora en el más allá”, expresó Andreica Maldonado, directora del Research Grants Program del FCTIPR.

El doctor Heath J. Mills, director científico de Rhodium Scientific y quien cuenta con más de 19 años de experiencia liderando esfuerzos de investigación a nivel internacional, estuvo presente para dirigir los talleres, expresó: “El Puerto Rico Space Challenge tiene como objetivo impulsar las industrias de la ciencia e ingeniería que existen en Puerto Rico a través de innovaciones que solo existen en el espacio. Estamos emocionados de comenzar este ‘challenge’ y empezar a trabajar con los investigadores y desarrolladores de tecnología locales durante la misión al ISS. Queremos retar a Puerto Rico, a que experimente, tomando lo que los investigadores/ desarrolladores ya tienen desarrollado y mejorar eso en el espacio”.

Dan Tani, gerente del programa CDFF en la estación espacial comercial de Northrop Grumman y también astronauta, participó del último de los dos talleres ofrecidos para hacer un anuncio especial. “Lo que viene es muy emocionante. Nos place anunciar que actualmente estamos trabajando en desarrollar oportunidades que se puedan transferir a la estación espacial comercial de Northrop Grumman. Como gran admirador de la industria farmacéutica en Puerto Rico, queremos trabajar con equipos locales mediante Rhodium Scientific y llevar su trabajo a la misión comercial”.

Durante el taller en San Juan, Gail Nolan, presidenta y principal oficial ejecutiva de PR5G Zone, anunció que su empresa brindará a los ganadores del desafío apoyo analítico posterior al vuelo a través de recursos informáticos. Gail habló sobre la importancia de brindar apoyo durante esta fase crítica del “challenge” para garantizar que maximizen los resultados, ya que estos proyectos tienen como objetivo continuar desarrollándose y perfeccionándose durante futuras misiones espaciales con Rhodium Scientific.

Con la presentación de este nuevo esfuerzo y el creciente interés en el ambiente espacial, surge una gran oportunidad para que, además de las subvenciones que otorga el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico a los proponentes, empresas interesadas en invertir en ciencia e investigación, evalúen y se unan al “Challenge”. Para más información sobre oportunidades para inversionistas, pueden comunicarse con Olivia@RhodiumScientific.com

Las dos sesiones contaron con sobre 50 asistentes en total, y el apoyo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Council for the Aerospace & Aeronautics Industry of Puerto Rico, Honeywell y 5G Zone.

Oportunamente se anunciarán las fechas y detalles de inicio de esta convocatoria en la página web del Fideicomiso para Ciencia. Puede más información a enviar correo electrónico a : communications@prsciencetrust.org, y Amaldonado@prsciencetrust.org