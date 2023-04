Hombre es demandado por engendrar 550 hijos y asegura que no es “un toro rabioso”

Archivo - Existen varias técnicas de selección para realizar una fecundación in vitro con éxito MARGEN - Archivo (MARGEN/Europa Press)

Un hombre fue demandado en Holanda tras haber engendrado 550 hijos al donar su esperma.

El litigio, impulsado por una mujer que es madre de dos niños nacidos de la esperma del hombre, espera que el acusado no pueda seguir donando su esperma en clínicas y a través de redes sociales.

El hombre neerlandés se llama Jonathan M. y este pasado jueves aseguro que no es “un toro rabioso con impulso procreativo”, durante el procedimiento en un tribunal de este país. El caso, que quedó visto para sentencia el próximo 28 de abril, enfrenta a Jonathan, de 41 años, con Joyce además de la fundación Donorkind.

Para las demandantes, estas acciones son peligrosas por múltiples razones

A la Corte de la ciudad neerlandesa de La Haya acudieron varias madres de niños concebidos con semen del acusado, quienes alegan que las acciones de Jonathan son peligrosas, “dado el riesgo científicamente probado de endogamia, incesto y consecuencias psicosociales negativas para los hijos nacidos por donación”, y, además, el acusado obstaculiza la libertad sexual de sus “hijos” porque siempre deben comprobar si una posible pareja no es en realidad su hermanastro.

Jonathan, que admitió al llegar al tribunal que engendró al menos 550 niños, defendió que el riesgo de incesto es “muy pequeño”, porque sus hijos pueden saber quién es su padre al no ser donante anónimo, y lamentó haberse convertido “en la cara de aquellos que donan esperma a gran escala”.

“Me presentan como si fuera una especie de toro rabioso con un impulso procreativo. No lo soy. No creo en la evolución, sino en la creación”, defendió el hombre, que además asegura tener buena relación con muchos padres y que estuvo en el parto de varios de sus hijos e incluso en el funeral de uno.

Sin embargo, Jonathan prometió que “ya no me ofreceré por internet, pero si futuros padres se me acercan quiero tener la libertad de responder”, añadiendo que a él también le “gustaría tener una familia” propia.

La asociación de ginecólogos neerlandeses NVOG advirtió de este caso en 2017, cuando supo que había engendrado al menos 102 en 11 clínicas neerlandesas, que más tarde le incluyeron en una lista negra, pero él continuó donando en otros países y a través de las redes sociales.