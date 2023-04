Una joven derrama lágrimas por no tener novio y es la sensación de las redes

No cabe duda que para muchos jóvenes es muy importante su estado sentimental.

Por ende, una gran cantidad de chicos se preocupan por conseguir una pareja, que los cuide, consienta y puedan presumir.

Lo cierto es que, como en cualquier situación de la vida, algunos tienen más talento o suerte para conseguir lo que quieren.

Afortunados y no afortunados en el amor

De esta manera, hay personas que tienen éxito en su vida amorosa. Ellos pueden salir con quien quieran, cambiar de pareja en el momento que deseen o ser felices y estables.

En cambio, en el otro extremo se encuentran los que son poco afortunados en el amor, y trabajan para conseguir a su media naranja.

Joven llora en TikTok por no tener novio

Tal es el caso de Pilar, como se encuentra en TikTok, quien, con lágrimas en los ojos, le cuenta a su mamá que está muy preocupada por no contar con un novio.

La plática, que fue grabada por la usuaria @geeev1198, se hizo viral, luego de que la joven revelara que tiene miedo de quedarse sola por siempre con gatos o perros como única compañía.

En el clip se puede ver como la chica rompe en llanto y se lamenta mucho por no tener una pareja.

Ante sus palabras, la madre le responde: “¿Para qué lo quieres?”, a lo que responde: “Porque estoy más sola que la una, mamá. Están acostados todos con sus parejas, y yo estoy muy sola”.

Los gritos y lamentos de la chica son tan fuertes, que su progenitora le dice que no lo haga más, ya que hay gente durmiendo.

“Yo estoy llorando. Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos”. Pero después la chica lo piensa mejor y cambia de opinión: “Bueno, no, gatos no, porge no me gustan, perros mejor”.

Ante sus lágrimas y tristeza, los internautas le brindaron su apoyo y se conmovieron.

Los mejores comentarios de las redes