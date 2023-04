Estudio revela que los bebedores de café caminan más, pero duermen menos

Sabemos que el café es una de las bebidas más consumidas, pero a medida que se van conociendo más y más ventajas, también salen a flote las desventajas.

Resultados sobre el consumo de café

Nuevas investigaciones, en un estudio publicado el jueves en The New England Journal of Medicine, sugieren que las ventajas y desventajas de beber una taza de café al día y es que esto hace que una persona se mueva más, pero también que duerma menos. Esto, como consecuencia, pone en riesgo a la persona de sufrir tipos de palpitaciones del corazón.

“El hallazgo general es que no hay una sola consecuencia relacionada con la salud por consumir café, sino que la realidad es más complicada que eso”, dijo el autor principal del estudio, el doctor Gregory Marcus, cardiólogo y profesor de medicina en la Universidad de California, San Francisco.

Personas que no beben café duermen más

“La gran mayoría de la investigación sobre el tema ha sido observacional, lo que significa que solo miramos y vemos lo que les sucede a las personas que beben y no beben café, lo cual está profundamente limitado por la posibilidad de que... puede haber alguna otra característica que sea conducir si alguien bebe café”, dijo Marcus. “La única forma de mitigar esos efectos potenciales era realizar un ensayo de intervención aleatorio”.

En el pequeño estudio reclutaron a 100 adultos sanos, entre una edad promedio de 39 años en el área de San Francisco y la idea fue rastrear los pasos y el sueño de los participantes, además de monitores continuos de glucosa en sangre y dispositivos de electrocardiograma que rastreaban sus ritmos cardíacos.

Consumidores de café duermen menos

Cada uno bebió tanto café como quisiera durante dos días, luego abstenerse durante dos días y repetir el ciclo por dos semanas. Cuando consumían café, las personas dieron un promedio de 1,058 pasos más que en los días que no tomaron café. Sin embargo, su sueño fue de 36 minutos menos.