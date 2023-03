Demi Lovato debutará como directora en Child Stardom Doc

Assista a morte do Ghostface por Demi Lovato em novo clipe para ‘Pânico 6’ (Reprodução/Paramount Pictures)

Demi Lovato se estrena como directora en una serie para Hulu. La cantante, compositora y actriz tendrá un papel como directora en Child Stardom Doc, por ahora un título provisional de un documental que tiene como objetivo “deconstruir los altibajos de crecer bajo los reflectores a través de la lente de algunos de los personajes más importantes del mundo”, según un comunicado de prensa.

Demi Lovato en Hulu como directora

Lovato codirigirá junto a Nicola Marsh (“Stay on Board: The Leo Baker Story”, “Song Exploder”). La producción estará a cargo de OBB Pictures de Michael D. Ratner, Lovato DLG y SB Projects de Scooter Braun. Estas tres compañías ya han trabajado juntas antes con Lovato en 2021.

La producción estuvo con Lovato en “Dancing With the Devil”, un audiovisual que hizo sentir muy de cerca la intimidad de Lovato y su lucha contra la adicción y sobredosis en 2018.

Críticas de Demi Lovato a Disney

El documental se estrenará en 2024 en Hulu, un servicio de streaming a cargo de Disney, donde la artista dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Lovato participó en “Camp Rock” y el programa de televisión “Sonny With a Chance”.

Sin embargo, Lovato criticó recientemente su paso por Disney Channel: “Hubo una carga de trabajo extrema que creo que nos presionó mucho, y es por eso que algunos de nosotros recurrimos a... Personalmente recurrí a, si me vas a trabajar como un adulto, voy a divertirme como un adulto. Y eso, a los 16-17 años, no era nada saludable”, dijo en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper.

¿De qué trata la producción de Demi Lovato?

El documental tendrá como objetivo entrevistar a grandes ex estrellas infantiles que se mantienen en la actualidad bajo el anonimato:

“A través de conversaciones íntimas dirigidas por Lovato, imágenes y material de archivo de todos los sujetos involucrados, la película irá más allá de las narrativas tradicionales que se ven en los artículos de opinión y los tabloides para considerar la naturaleza cambiante de crecer en un mundo cada vez más conectado y público”, dice el comunicado de prensa.